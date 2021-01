Gwiazdy wspominają Ryszarda Kotysa. Kurowska: Był taką jasną postacią

Informację o śmierci Ryszarda Kotysa, który przegrał walkę z ciężką chorobą, przekazał portal polsatnews.pl. Szczegółów nie podano, ale Onet przypomina, że Kotys już dwa lata temu przeszedł ciężkie zapalenie płuc, po którym rozważał odejście z polsatowskiego serialu. Później zaczął uskarżać się na problemy z pamięcią i orientacją w terenie.

Ryszard Kotys ukończył Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie, a przez lata występował w teatrach w Kielcach, Wrocławiu, Nowej Hucie, Białymstoku, Opolu, Łodzi czy Tarnowie. Zagrał w ponad 100 filmach fabularnych i 40 serialach, a największą popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha w serialu „Świat według Kiepskich”.

Renata Pałys wspomina Ryszarda Kotysa: Zawsze się śmialiśmy

Stacja Polsat pożegnała Ryszarda Kotysa w mediach społecznościowych. „Paździochu nasz kochany. Dziękujemy za wszystkie cudowne lata w »Świecie według Kiepskich«. Żegnamy Cię i mówimy: Do zobaczenia na małym ekranie w lepszym świecie, w »Świecie wg Kiepskich«” – czytamy we wpisie stacji, z którą aktor przez lata był związany.

instagram

W rozmowie z Wirtualną Polską aktora wspominała jego serialowa żona. – Zawsze się śmialiśmy, że jesteśmy wirtualnym małżeństwem dłużej niż niejedna para w realu. Spędzaliśmy ze sobą cały wolny czas między zdjęciami, uwielbiałam z nim siedzieć i rozmawiać – przekazała Renata Pałys.

Ryszard Kotys nie żyje. Joanna Kurowska: Był taką jasną postacią

Wspominkowy wpis na Instagramie zamieściła również Joanna Kurowska. „Był taką jasną postacią. Nauczył mnie szybkiej puenty, inteligentnej riposty i tego, aby siedzieć cicho, kiedy nie ma się nic do powiedzenia. Bo Rysiu przeważnie milczał... ale za to jak pięknie milczał. A jak już się odezwał to słowa spadały tam gdzie chciał” – napisała aktorka i dodała, że Ryszard Kotys był niezwykle błyskotliwy. Zaznaczyła także, że „Rysiu był odwrotnością swojej postaci”, w którą wcielał się w serialu „Świat według Kiepskich”.

„I dlatego była to kreacja. Był człowiekiem skromnym, lojalnym, a jak czasami zdarzało się nam w garderobie na kimś psy wieszać, to On nigdy nie zawodził w naszym chórze, ale zawsze śpiewał swoim głosem, zawsze znalazł dobre słowo, aby usprawiedliwić tę osobę” – napisała Joanna Kurowska.

W dalszej części postu dodała, że czuła, że może się otworzyć przed aktorem, a on „nigdy tego nie wykorzysta”.

instagramCzytaj też:

73-latek umarł dzień po szczepieniu na COVID-19. Są pierwsze wyniki sekcji zwłok