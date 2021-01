Pamiętacie „Skandal”? Rzeczniczka Bidena do złudzenia przypomina postać z serialu o brudnej polityce

Trzeba przyznać, że dowcip wynikający z podobieństwa postaci zrozumiały będzie głównie dla fanów serialu „Skandal”, tworzonego w latach 2012 – 2018. O pewnej popularności tego tytułu świadczy aż siedem sezonów wyprodukowanych dla stacji ABC. Nie trzeba jednak oglądać całości, żeby zauważyć zabawny zbieg okoliczności i powiązanie pomiędzy fikcyjnym programem o ukrywaniu brudów polityków, a prawdziwym światem i realnym Białym Domem.

Serial opowiada o Olivii Pope, dawnej dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, która zakłada firmę specjalizującą się w wyciszaniu skandali oraz zarządzaniu kryzysowym. Istotną rolę w produkcji odgrywa tam Abby Whelan, grana przez Darby Stanchfield. Ta z kolei jest bardzo podobna do Jen Psaki, rzeczniczki prezydenta Joe Bidena.

Co ciekawe, Stanchfield postanowiła dać kilka rad nowej sekretarz prasowej Białego Domu. Na swoim koncie na Twitterze pisała, że najważniejsze jest nigdy nie pozwolić swojemu szefowi zapomnieć twojego imienia. „Nie bądź zbyt żądna władzy i nie próbuj zabijać swoich kolegów. To nie skończy się dobrze” – żartowała dalej. Do tego dorzuciła też takie złote myśli, jak: „Nie ma czegoś takiego jak za dużo spreju do włosów” oraz „Rzeczniczki nie płaczą. To żelazna reguła”.

