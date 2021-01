Michał i Aleksandra Żebrowscy pobrali się w 2009 roku. Para ma trzech synów – Franciszka, Henryka oraz Feliksa, który na świat przyszedł na początku sierpnia 2020 roku. Tuż po urodzeniu trzeciego dziecka, jego zdjęciem pochwalił się w mediach społecznościowych dumny tata. Aleksandra Żebrowska także odsłania kulisy życia prywatnego. Pokazuje swoją codzienność w roli matki, nie idealizując jej, a to z kolei bardzo doceniają internauci.

Aleksandra Żebrowska karmi piersią w wannie. Uwagę przykuł inny szczegół

Na najnowszym zdjęciu na Instagramie Aleksandra Żebrowska pozuje w wannie, karmiąc piersią najmłodsze dziecko. „Prawy dolny róg” – czytamy w opisie do fotografii. Co widać we wskazanym miejscu? Fragment stopy. Aleksandra Żebrowska w opisie do postu oznaczyła swojego męża – Michała.

Opublikowana fotografia rozbawiła użytkowników mediów społecznościowych. „Przez chwilę pomyślałam, że to Twoje”, „To pierwsze, co zauważyłam” – czytamy w komentarzach. Internauci byli także zachwyceni relacją między matką a dzieckiem, która została utrwalona na zdjęciu. „Piękne zdjęcie. Nikt nie patrzy na stopę”, „Jakie to piękne”, „Piękny wzruszający widok” – komentowali.

instagramCzytaj też:

