Gwiazdy wspierają Strajk Kobiet. „Nie mam słów”

„Nie mam słów... Ale nie rezygnuję z walki o to, w co wierzę. Bo sama tego doświadczyłam. Bo nie można za innych decydować co mają czuć i co mają robić” – napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie, a dziennikarka nie jest w tej opinii odosobniona.

Magdalena Mołek zastanawiała się, co publikacją wyroku chce przykryć „niekompetentna, buńczuczna niby-władza” , promując przy okazji w swoim wpisie w hashtagach Strajk Kobiet. Barbara Kurdej-Szatan również wspomniała o strajku, stwierdzając w poście, że „w końcu doczekamy lepszego jutra” . „Kobiety – bądźmy dzielne” – zaapelowała. Głos w sprawie zabrały również m.in. Joanna Koroniewska czy Monika Miller.

Co zmienia wyrok TK z 22 października?

Wyrok TK usuwa tę ostatnią przesłankę, tzw. embriopatologiczną (upośledzenie płodu, nieuleczalna choroba). Oznacza to, że w takich przypadkach przeprowadzenie zabiegu aborcji jest zakazane. Co za tym idzie: lekarz, który przeprowadzi zabieg aborcji ze względu na przesłanki embriopatologiczne, będzie odpowiadał karnie. Grozi za to do trzech lat więzienia.

