Oferta HBO na Luty. Nowe seriale, nowe odcinki, powracające kreskówki

Dama i Dale

Serial dokumentalny o zuchwałym oszustwie w przemyśle motoryzacyjnym – opowiada historię Elizabeth Carmichael, która zyskała rozgłos, wypuszczając na rynek trójkołowy pojazd w latach siedemdziesiątych XX wieku - premiera: 1 lutego, odc. 1 oraz 2, kolejne co tydzień po jednym.



Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem, sezon 8



Ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia - premiera: 15 lutego.



Stan zagrożenia

Wnikliwy, poruszający i napawający optymizmem zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w szczycie pandemii COVID-19. Serial dokumentalny produkcji HBO Europe – premiera: 7 lutego, wszystkie odcinki.



AXIOS, sezon 4

Czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat - premiera: 7 lutego.



The Tom and Jerry Show II

Odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Młodzi widzowie razem z Tomem i Jerrym odkryją nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca - premiera: 19 lutego.



Snowfall, sezon 4

Czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta - premiera: 25 lutego.



Cormoran Strike: Zabójcza biel – nowe odcinki

Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling. Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają w poszukiwaniu tajemnicy, która pozwoli parze odkryć zbrodnię prowadzącą ich z zaułków Londynu aż do siedziby parlamentu – odcinek finałowy: 11 lutego.



Psi Patrol III oraz IV

Kolejne sezony serialu o dziesięcioletnim Ryderze, który wraz z ośmioma małymi pieskami zajmuje się ratowaniem miasta i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów – premiera: 26 lutego.



All American, sezon 3 - nowe odcinki

Trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.



Batwoman, sezon 2 - nowe odcinki

Drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.



Wampiry: Dziedzictwo, sezon 3 - nowe odcinki

Trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.



Młody Sheldon, sezon 4 - nowe odcinki

Czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu.

„Stan zagrożenia”

W lutym HBO stawia raczej na filmy. Nie znaczy to, że i w ofercie serialowej nie znajdziemy ciekawych nowości. Stacja z dumą zapowiada zwłaszcza „Stan zagrożenia”, opowieść o ludziach w czasie trwającej nadal pandemii koronawirusa. Bohaterami tego serialu dokumentalnego są pacjenci i pracownicy szpitala Parc Taulí w katalońskim mieście Sabadell, których losy śledzimy przez kilka tygodni – od marca do czerwca 2020 roku – podczas szczytu zachorowań pierwszej fali pandemii. Twórcy dokumentu nie pokazują w nim pacjentów jako anonimowych ofiar koronawirusa, ale odwiedzają ich z kamerą, abyśmy mogli lepiej ich poznać. Reżyser serialu Fèlix Colomer przedstawia w nim kameralne historie bohaterów, aby przypomnieć nam, że nawet w obliczu największej tragedii ludzie znajdują w sobie niezwykłe pokłady miłości i dobroci.

Obserwujemy też sytuację, jaka panuje w szpitalu, do którego została wpuszczona ekipa filmowa i wychodzimy z jego budynku, żeby zajrzeć do domów pracowników służby zdrowia. To właśnie tam jesteśmy świadkami radości lekarzy i pielęgniarek, którzy spotykają się ze swoimi bliskimi oraz ich frustracji, że świat zewnętrzny pozostaje obojętny na tragedię. Twórcy serialu „Stan zagrożenia” towarzyszą z kamerą również rodzinom chorych podczas bardzo emocjonalnych rozmów, wideo połączeń i bolesnych pożegnań.

„Cormoran Strike: Zabójcza biel”

Widzowie HBO w lutym zobaczą też finałowy odcinek serialu prezentującego historię prywatnego detektywa, Cormorana Strike'a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.To ekranizacja cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling, ukrywającej się pod pseudonimem Robert Galbraith.

W nowym sezonie do biura detektywa przychodzi młody mężczyzna, Billy Knight, aby opowiedzieć o pewnym zabójstwie, którego był świadkiem przed laty. W tym samym czasie Strike zostaje zatrudniony przez ministra Chiswella do śledzenia brata Billy'ego – Jimmy'ego Knighta, który szantażuje polityka. Detektyw i jego partnerka Robin (Holliday Grainger) pracują nad ustaleniem, w jaki sposób obydwie te sprawy mogą się łączyć. W efekcie Robin trafia do pracy pod przykrywką w Izbie Gmin. Z powodu wielkiego zaangażowania w pracę, jej związek z Matthew przechodzi kryzys. Cormoran natomiast boryka się z własnymi problemami – zakochaną w nim obecną dziewczyną oraz skomplikowaną relacją z będącą w ciąży byłą kochanką.

