Filmowe hity HBO na luty. Będzie co oglądać w Walentynki

Skazani na siebie

Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor jako para, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachem. Przymusowa sytuacja zbliża ich w najbardziej zaskakujący sposób - premiera: 5 lutego.



Profesor i szaleniec

Mel Gibson jako profesor rozpoczynający pracę nad przygotowaniem pierwszego wydania słownika Oxford English Dictionary. Na podstawie bestsellera autorstwa Simona Winchestera - premiera: 6 lutego.



Nędznicy (2019)

Zainspirowany zamieszkami w Paryżu w 2005 roku film przedstawia pulsujące od napięć, gniewu i niepewności paryskie przedmieścia. Deszcz nagród, w tym nominacje do Oscara i Złotego Globu – premiera: 20 lutego.



Naród i jego król

Saga śledząca przeplatające się losy mężczyzn i kobiet biorących udział w rewolucji francuskiej z 1789 roku, którzy spotykali się w nowo powstałym Zgromadzeniu Narodowym.



Lato Bagnoldów

Rozwódka w średnim wieku i jej nastoletni syn, wielki fan thrash metalu, niespodziewanie zmuszeni są spędzić razem sześć długich wakacyjnych tygodni. Scenariusz oparty na powieści graficznej Joffa Winterharta - premiera: 7 lutego.



Fake Famous

Dokument HBO, w którym dziennikarz Nick Bilton, za pomocą eksperymentu społecznego, podejmuje próbę zgłębienia branży influencerskiej. Wszystko zaczyna się od zorganizowania w LA castingu, którego celem jest wyłonienie trzech osób ze stosunkowo niewielką liczbą obserwatorów w mediach społecznościowych, aby następnie zrobić z nich gwiazdy internetu – premiera: 3 luteg.



Skok

Dokument przybliżający kulisy wydarzeń z 1970 roku, kiedy amerykańska łódź patrolowa napotkała radziecki statek rybacki – premiera: 1 lutego.



Kocha, Lubi, Szanuje

Idealna na walentynki klasyczna komedia romantyczna ze Stevem Carellem, Ryanem Goslingiem, Julianne Moore i Emmą Stone w rolach głównych – powrót do serwisu: 1 lutego



Most szpiegów

Film Stevena Spielberga, thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w okresie Zimnej wojny przełomu lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Amerykański prawnik zostaje wysłany przez CIA do Berlina Wschodniego, by pomóc w uwolnieniu przetrzymywanego tam pilota wojskowego.

W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, HBO włączyło do swojej oferty kilka propozycji dla par. Wśród nich m.in. nieco starszy film z Ryanem Goslingiem, Stevem Carellem, Emmą Stone i Julianne Moore – „Kocha, lubi, szanuje”. Jednym z hitów stacji ma być całkiem nowa produkcja – „Skazani na siebie” („Locked Down”), która romantyczne wątki umiejętnie łączy z tematem pandemii. Film ten opowiada o parze, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił bohaterów do pozostania pod jednym dachem.

„Skazani na siebie” – krótki opis fabuły

Linda (Anne Hathaway) i Paxton (Chiwetel Ejiofor) znaleźli się na rozdrożu. Zajmująca wysokie stanowisko w marketingu Linda jest coraz bardziej rozczarowana światem korporacji. Natomiast pomysłowy, ale mający kryminalną przeszłość Paxton zostaje wysłany na przymusowy urlop. Ich napędzane poezją i dużymi ilościami wina wysiłki zmierzające do pokojowego współistnienia sprawiają, że na nowo stają się lekkoduchami, którymi kiedyś byli. Ożywczo działa na nich również planowanie napadu i kradzieży drogocennej biżuterii.

