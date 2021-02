„Fear the Walking Dead” część 6B. Kto dołączył do obsady? Znamy datę premiery serialu!

Kadr z serialu „Fear the Walking Dead” (sezon 6B)

American Movie Classics (AMC) ogłosiło datę premiery drugiej części 6. sezonu serialu (6B) „Fear the Walking Dead”. Kto dołączył do obsady? Ile będzie miała odcinków? Kiedy je zobaczymy? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Kto dołącza do obsady w kolejnej części? Do obsady dołączają trzej aktorzy: John Glover („The Good Wife”, „Smallville, „Wigilijny show”), Nick Stahl („Carnivale”, „Terminator 3: Bunt maszyn”, „Sin City”) oraz Keith Carradine („Madam Secretary”, „Fargo”, „Deadwood”). Aisha Tyler (reżyser: „CSI”, „Roswell NM”, „Axis”) wyreżyserowała 13. odcinek. O czym jest część 6B serialu? Wraz z coraz śmielszymi próbami uwolnienia pozostałych członków grupy przez Morgana (Lennie James), rośnie desperacja Virginii (Colby Minifie) – musi odnaleźć siostrę i ochronić osady przed zagrożeniami z wewnątrz, a także spoza ich murów. Druga połowa 6. sezonu pokazuje, jak życie pod kontrolą Virginii wpłynęło na każdego członka grupy, która niegdyś uważała się za rodzinę. Powstaną nowe sojusze, relacje zostaną zniszczone, a lojalność na zawsze się odwróci. Kiedy wszyscy muszą stanąć po którejś ze stron, odkrywają znaczenie tego, że „Koniec jest początkiem”. Obsada i twórcy serialu W „Fear the Walking Dead” występują: Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Maggie Grace, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Colby Hollman, Zoe Colletti, Jenna Elfman oraz Rubén Blades. Producentem wykonawczym „Fear the Walking Dead” jest Scott M. Gimple, a showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero i David Alpert. Serial produkowany jest przez AMC Studios. Premiera drugiej części 6. sezonu serialu „Fear the Walking Dead” Część 6B serialu „Fear the Walking Dead”, mająca dziewięć odcinków, powróci w poniedziałek 12 kwietnia o 22:00 oraz w tym samym czasie, co w Stanach Zjednoczonych – w nocy z 11 na 12 kwietnia o 3:00 – wyłącznie na kanale AMC. Czytaj też:

„Kajko i Kokosz” na Netflix. Animacja na podstawie kultowego komiksu z zapowiedzią i datą premiery!

„Fear the Walking Dead” powraca z sezonem 6B. Mamy zdjęcia! Galeria: