Elizabeth Carmichael – transkobieta, która wymyśliła trójkołowy samochód. „Dama i Dale” od dziś do obejrzenia w sieci

Czteroodcinkowy serial dokumentalny HBO „Dama i Dale” przedstawia niezwykłą historię życia Elizabeth Carmichael, pewnej siebie bizneswoman, która zdobyła rozgłos podczas kryzysu paliwowego w latach 70. promując oszczędny trójkołowy samochód Dale. W czasach, kiedy na drogach królowały wielkie amerykańskie samochody, Liz chciała wprowadzić na rynek futurystyczny pojazd, który miał palić niecały galon na 70 mil. Intensywna promocja sprawiła, że życiorysem Liz zaczęła interesować się opinia publiczna i media, które odkryły wiele tajemnic, zaczęły poddawać w wątpliwość wiarygodność zastosowanej w trójkołowcu technologii i prześwietlać burzliwą przeszłość Carmichael.

Nowy, futurystyczny model, którego premiera odbyła się w 1974 roku, czyli w szczytowym momencie kryzysu paliwowego, wyróżniał się na amerykańskim rynku imponująco oszczędnym spalaniem i niską ceną. Opływowe, eleganckie linie trójkołowca symbolizowały nadzieję na lepszą przyszłość. Osobą odpowiedzialną za prace rozwojowe i promocję trójkołowego modelu Dale była Elizabeth Carmichael, której życiorys był naznaczony licznymi konfliktami z prawem i ukrywaniem się przed wymiarem sprawiedliwości, co zwykle wywoływało nieobliczalny chaos. Liz twierdziła, że podczas rewolucji przemycała broń na Kubę i jest poszukiwana przez FBI. Miała kilka byłych żon i gromadkę dzieci, ale w końcu poślubiła swoją bratnią duszę, Vivian Barrett. Wraz z nią i piątką dzieci przez wiele lat uciekała przed wymiarem sprawiedliwości aż do 1966 roku, w którym odrodziła się na nowo. Będąc kobietą w latach w latach 70, Liz Carmichael musiała skrzętnie ukrywać swoją przeszłość i przybrać nową tożsamość. Stała się wdową z dyplomem biznesowej uczelni, założycielką spółki 20th Century Motor Company, która zdobyła rozgłos w branży całkowicie zdominowanej przez mężczyzn. Carmichael miała niezwykły talent do marketingu. Twierdziła, że model Dale nie tylko stanie się kolejną po Fordzie T ikoną motoryzacji, ale podważy także niezachwianą pozycję Detroit jako monopolisty w branży samochodowej.

Obietnice dotyczące oszczędnego spalania i bezpieczeństwa sprawiły, że jej osoba i podejrzane praktyki biznesowe należącej do niej firmy zaczęły wzbudzać coraz większe zainteresowanie. Niedługo potem zaczęto zastanawiać się nad jej tożsamości płciową. Carmichael znalazła się w centrum zainteresowania mediów, a do jej drzwi zaczęli się dobijać zaniepokojeni inwestorzy. Aresztowano ją pod zarzutem oszustwa i złamania zasad postępowania biznesowego zanim model Dale po raz pierwszy wyjechał na ulicę.

Niedługo potem rozpoczął się proces, który zapisał się w historii sądownictwa w Los Angeles jako najdłużej tocząca się sprawa karna. Motyw transseksualizmu odgrywał w nim równie ważną rolę, jak wątek prac nad modelem Dale. Carmichael postanowiła sama bronić siebie w tej głośnej sprawie, aby walczyć z panującymi wówczas uprzedzeniami. Nie pomagały jej w tym media, które na bieżąco relacjonowały proces, bo dziennikarze pisali równie dużo na temat prywatnego życia Liz, jak stosowanych przez nią praktyk biznesowych. Jej życie prześwietlano przez kolejne dziesięciolecia, ale Liz udawało się zawsze przechytrzyć prześladowców w pomysłowy sposób. Wytrwale walczyła, żeby przetrwać i zapobiec rozpadowi rodziny.

Twórcy dokumentu „Dama i Dale” zastosowali pomysłowy i przykuwający uwagę zabieg – połączyli materiały archiwalne z kolażami ze zdjęć oraz animowanymi sekwencjami, żeby zilustrować doświadczenia Carmichael, a zarejestrowane nagrania zostały przez nich zestawione z wywiadami, aby zapewnić godną oprawę historii Carmichael i wpisać ją w szerszy kontekst historii doświadczeń osób trans. O życiu Liz Carmichael oraz licznych śledztwach dotyczących jej przeszłości i tożsamości płciowej opowiadają jej córka Candi Michael, syn Michael Michael, wnuczka Jeri Burchard, Dick Carlson, reporter lokalnej stacji telewizyjnej, Pete Noyes, producent wiadomości sieci KABC, Charles Richard Barrett, szwagier Liz oraz prawnicy, prokuratorzy i pracownicy spółki 20th Century Motor Car Company. Historyczka Susan Stryker, specjalistka ds. studiów gender i medioznawczyni Sandy Stone oraz obrończyni w sprawach karnych Mia Yamamoto nakreślają historyczne i prawne tło prezentowanej historii.

Dama i Dale to fascynujące studium niedoskonałej transkobiety, która wyznaczała nowe trendy, przedsiębiorczej bizneswoman i troskliwej matki, której ambicje i niezachwiany optymizm musiał zmierzyć się z powszechną transfobią i sprowokował medialną nagonkę. Interpretacja jej życia nie jest jednoznaczna. Liz Carmichael wyprzedzała swoją epokę i była zmuszona żyć we wrogo nastawionym do niej świecie. Zapamiętamy ją jako odważną bohaterkę, ofiarę uprzedzeń, symbol niezrównanej przedsiębiorczości i woli przetrwania.

Serial dokumentalny „Dama i Dale” został wyreżyserowany przez Nicka Cammilleriego i Zackary’ego Druckera. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili: zdobywcy nagrody Emmy Mark i Jay Duplass (serial HBO Pokój 104), Mel Eslyn, Allen Bain, Andre Gaines, Nick Cammilleri, Alana Carithers i Zackary Drucker. Producentem jest Madison Passarelli. Obowiązki starszego producenta ze strony HBO pełni Tina Nguyen, a producentami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller.

Pierwsze dwa odcinki serialu dokumentalnego HBO „Dama i Dale” („The Lady and the Dale”) dostępne są od dzisiaj, 1 lutego, w HBO GO. Premiera kolejnych co tydzień, w poniedziałki. Serial liczy 4 odcinki.

