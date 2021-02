„Przystanek miłość” – nowy program TTV. Poszukiwani uczestnicy!

W programie „Przystanek miłość” pojawi się czterech mężczyzn-singli, mieszkających w małych miastach i poszukujących swojej drugiej połówki.

„Męscy bohaterowie programu mają ułożone życie zawodowe, odnoszą w nim sukcesy i są częścią lokalnej społeczności. Jedyne o czym marzą, to o poważnym związku na całe życie. Przez kilka tygodni będą poznawać kobiety z dużych miast, rywalizować o ich względy, by przekonać je do siebie i do zamieszkania w małym mieście” – czytamy w opisie show.

Obecnie poszukiwani są uczestnicy programu. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w show należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.ttv.pl. Należy także nagrać krótki film z autoprezentacją i przygotować swoje zdjęcie.

