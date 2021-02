Nie tylko Evan Rachel Wood. Inne kobiety piszą o traumatycznych doświadczeniach z Marilynem Mansonem

Evan Rachel Wood to 33-letnia aktorka, która znana jest szerokiej publiczności ze swojej roli w serialu „Westworld” . Jest również zdobywczynią Złotego Globu za film „Trzynastka” . Wood poznała Mansona, gdy miała 18 lat (on miał wówczas 36 lat) i byli zaręczeni już w 2010 roku. Jakiś czas później zdecydowali o zakończeniu związku.

W 2018 roku przemawiając w Izbie Reprezentantów Wood, opowiadając się za prawami osób, które doświadczyły napaści seksualnej i psychicznej, mówiła o swoich doświadczeniach w tym zakresie. Powiedziała, że doświadczyła „wykorzystywania psychicznego, fizycznego i seksualnego” , podkreślając przy tym, że wszystko zaczęło się niewinnie i powoli, jednak z czasem nasilało się. Jak mówiła aktorka, człowiek, który „mówił, że ją kocha, gwałcił jej nieprzytomne ciało” i robił jej „pranie mózgu” . W niedzielę Wood ujawniła w poście na Instagramie, że nadużyć tych dopuszczał się Manson.

W poniedziałek wiele kobiet zaczęło oskarżać Mansona w sieci o nadużycia. Wśród nich były: Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan i kobieta o imieniu Gabriella. Ich wpisy Wood zamieściła na swoim InstaStory. Publikujemy część z nich.

Ashley Walters

„Nadal cierpię na PTSD (Zespół stresu pourazowego – red.) i zmagam się z depresją. Mam kontakt z innymi ludźmi, którzy przeszli swoje traumy pod jego kontrolą. Podczas gdy wszyscy walczymy o to, żeby jakoś dalej żyć, wciąż słyszę historie niepokojąco podobne do naszych doświadczeń. Stało się jasne, ilu nadużyć się dopuścił. On nadal zadaje ten ból tak wielu i nie mogę stać z boku i na to pozwolić. Brian Warner musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności”.





Sarah McNeilly



„Bałam się skierować na siebie jakiekolwiek światło, aby nie znaleźć się na jego celowniku. W wyniku tego, jak mnie traktował, mam problemy ze zdrowiem psychicznym i cierpię na PTSD. To wpłynęło na moje relacje osobiste i zawodowe oraz poczucie własnej wartości i osobiste cele. Uważam, że rujnuje ludziom życie (...) Chcę, żeby Brian został pociągnięty do odpowiedzialności za zło, którego się dopuścił”.



Ashley Lindsay Morgan

„Mam nocne lęki, PTSD, odczuwam niepokój i przeważnie paraliżuje mnie OCD (Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – red.). Ciągle próbuję się myć, żeby zmyć go z siebie... Przyznaję się do tego, w nadziei, że on w końcu przestanie”.





Gabriella



„Zajęło mi pięć lat to, zanim przyznałam, że jestem w związku opartym na przemocy. Zdiagnozowano u mnie PTSD i wciąż mam koszmary. Zablokowałam wiele wspomnień, jednak uczucia pozostają i manifestują się na różne sposoby. Dzielę się tym traumatycznym doświadczeniem, aby się uzdrowić i aby skończyć z milczeniem. Uważam, że niesprawiedliwe jest to, że ktoś nie został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje przerażające czyny. Nie jestem ofiarą. Jestem ocalałą”. Czytaj też:

