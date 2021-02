Szczere wyznanie Blake Lively. „Nie mieściłam się w żadne ubrania, miałam kompleksy”

Blake Lively jest mamą trzech córek: 7-letniej James, 5-letniej Inez i 2-letniej Betty. Za pośrednictwem mediów społecznościowych aktorka zdradziła ostatnio kulisy ubiegłorocznego występu w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Widzowie nie kryli zaskoczenia, gdy znana z efektownych stylizacji gwiazda pojawiła się w koszulce i sukience. – Założyłam taki strój, żeby jakkolwiek się prezentować. Żaden z projektantów nie miał dla mnie sukienki, która byłaby dobra po porodzie. Nie pasowały też na mnie ciuchy ze zwykłych sklepów. To jest bardzo kiepski przekaz dla kobiet. To, że żadne ubrania na ciebie nie pasują wpędza w kompleksy – tłumaczyła aktorka.

Blake Lively przyznała, że po narodzinach trzeciej córki zamiast dumy i radości czuła ogromny niepokój. – Teraz tego żałuję. Skupiłam się na tym, że nie mogę dobrać ciuchów do swojej nowej figury. A powinnam kochać swoje ciało, bo to ono dało mi moje ukochane dzieci. Z perspektywy czasu wiem, że było to strasznie głupie i powierzchowne – podkreśliła.

Blake Lively – kim jest?

Urodzona w 1987 roku Blake Lively pochodzi z rodziny z aktorskimi tradycjami. Jej mama Elaine jest agentką i menadżerką dziecięcych gwiazd. Ojciec i czworo rodzeństwa także robi kariery w branży filmowej. Blake zdobyła ogromną popularność dzięki roli Sereny van der Woodsen w kultowym serialu „Plotkara”. Wcześniej zagrała m.in. w filmie „Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” oraz komedii „Przyjęty”. Wystąpiła także w „Zakochanym Nowym Jorku” oraz „Mieście złodziei” w reżyserii Bena Afflecka. Uznanie krytyków przyniosła jej główna rola w filmie „Wiek Adaline” – wciela się w nim w rolę kobiety, która wskutek wypadku przestaje się starzeć. W 2016 roku widzowie mogli ją oglądać w „Śmietance towarzyskiej” w reżyserii Woody’ego Allena. Po dwóch latach przerwy w aktorstwie, w 2018 roku Lively wystąpiła wraz z Anną Kendrick w filmie „Zwyczajna przysługa”.

Prywatnie jest związana z Ryanem Reynoldsem. Wcześniej spotykała się m.in. z Penn’ym Badgley oraz Leonardo DiCaprio.

