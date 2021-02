Nowy film Patryka Vegi trafił do sieci. Dokument „Oczy diabła” zawiera drastyczne sceny

Najnowszy film w reżyserii Patryka Vegi to dokument opowiadający o handlu dziećmi w Polsce i wielu europejskich krajach. W jednej ze scen „Oczu diabła” twórca zwraca się bezpośrednio do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. „Opowiem Pani, w jaki sposób w dzisiejszej Europie, legalnie sprzedać dziecko do burdelu, albo na narządy. I jak sprawić, żeby tego dziecka, już nikt nigdy nie szukał” – stwierdza. Mówi także, że uratował dziecko, które miało być sprzedane do domu publicznego, a potem na narządy. W dokumencie pojawia się również rozmowa z matką, która chce sprzedać swoje dziecko oraz krótkie wywiady z pośrednikami i osobami trudniącymi się tym szokującym procederem.

„Oczy diabła” Patryka Vegi - gdzie oglądać?

We wtorek 2 lutego reżyser udostępnił cały film w mediach społecznościowych. Zamieszczamy nagranie z zastrzeżeniem, że jest to wideo dla osób o mocnych nerwach i zawiera drastyczne sceny.

Vega dziękuje Komisji Europejskiej

Na swoim profilu na Instagramie reżyser złożył specjalne podziękowania Olivierowi Onidiemu, zastępcy dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych KE za reakcje na jego film. „Mamy pełne przekonanie, że tylko wspólne działanie na rzecz ochrony bezpieczeństwa dzieci przyniesie efekty. Handel ludźmi, w szczególności, dotyczy wszystkich krajów w Europie, dlatego w kooperacji z Komisją Europejską, oraz międzynarodowymi instytucjami i organami ścigania będziemy walczyć, by uderzać w ten proceder” - zapowiedział Patryk Vega.

