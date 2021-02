Hal Holbrook nie żyje. Legendarny aktor i pięciokrotny zdobywca Emmy miał 95 lat

Informację o śmierci aktora przekazał we wtorek jego asystent w rozmowie z dziennikiem „The New York Times”. Holbrook zmarł 23 stycznia w swoim domu w Beverly Hills.

Hal Holbrook urodził się w Cleveland w stanie Ohio w 1925 roku. Jego kariera na ekranie i scenie trwała ponad sześć dekad. Najbardziej kojarzoną z nim rolą jest wcielenie aktora w Marka Twina w jednoosobowym programie „Mark Twain Tonight!”, który grał na Broadwayu w 1966 roku. Przyniosła ona Holbrookowi nagrodę Tony. Rok później show pokazano w telewizji, a to przyniosło aktorowi nominację do Emmy.

Aktor znany był również z roli prezydenta USA Abrahama Lincolna w ministerialu „Lincoln” Carla Sandburga z 1974 roku. Otrzymał za nią statuetkę Emmy. Kolejne cztery nagrody przyniosły mu produkcje: „Portrait of America”, „Pueblo” i „The Bold Ones: The Senator”.

W filmie „Wszyscy ludzie prezydenta” z 1974 roku o okolicznościach ujawnienia afery Watergate Holbrook zagrał Głębokie Gardło. Obraz ten był bezsprzecznie jednym z najważniejszych wydarzeń jego kariery. W 2007 roku aktor nominowany był do Oscara za rolę w filmie „Wszystko za życie” w reżyserii Seana Penna. Halbrook grał także w wielu amerykańskich serialach, w tym „Synach Anarchii” jako Nate Madock, czy w „Kościach”. Po raz ostatni zobaczyć mogliśmy go na ekranie, gdy miał 92 lata. Zagrał m.in. w „Chirurgach” i „Hawaii Five-0”.