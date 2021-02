Naomi Watts zagra w nowym filmie Szumowskiej. O czym będzie „Infinite Storm”?

Film opowiada historię Pan Bales, matki, pielęgniarki i przewodniczki górskiej, która wybiera się na samotną wędrówkę w górę Mount Washinton. Gdy gwałtownie załamuje się pogoda odnajduje ślady sportowych butów na śniegu, zaczyna więc poszukiwania nieprzygotowanego turysty.

– Pan to rzadka i odważna kobieta, której podróż jest wciągająca i pełna nadziei. Josh stworzył mocną i emocjonalną historię o woli przetrwania, która jest tak potrzebna w tych mrocznych czasach. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy – skomentowała Małgorzata Szumowska.

Scenariusz do nowego filmu Szumowskiej napisał Josha Rollins na podstawie artykułu Ty Gagne'a „High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue”, opowiadającego o historii Pam Bales.

Naomi Watts, oprócz wcielenia się w główną rolę w filmie, będzie także pełniła roli producentki z ramienia JamTart Productions wraz z Peterem i Michaelem Sobiloffami, Celine Rattray, Trudie Styler i Jenny Halper. Szumowska, Rollins, Nic Marshall, Jason De Beer, Andrew Karpen i Kent Sanderson będą z kolei producentami wykonawczymi. Polska reżyserka przy filmie będzie także współpracować ponownie z polskim operatorem Michałem Englertem.

Najnowszy film Szumowskiej „Śniegu już nigdy nie będzie” jest polskim kandydatem do oscarowego wyścigu w 2021 roku.

