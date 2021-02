„Rozenek cudnie chudnie”. Prezenterka zdradziła ile waży, a fani są oburzeni

Małgorzata Rozenek-Majdan zapewniała już przed emisją programu, że nie chodzi w nim do końca o chudnięcie (chociaż na to wskazuje sam tytuł) a o wyrobienie w sobie zdrowych nawyków. W premierowym odcinku widzowie dowiedzieli się, że prezenterka w dniu porodu trzeciego dziecka ważyła 83 kilogramy, a kiedy ruszyły nagrania do programu waga wskazała 67,3 kilogramy. Rozenek-Majdan podała, że chce docelowo ważyć 54 kilogramy.

O wrażenia z pierwszego odcinka programu zapytali administratorzy instagramowego profilu TVN Style. Fani dodali jednak niemal same negatywne komentarze. „Odchudzacie kobietę która ma BMI 23,7 a lekka nadwaga jest od 25. Propagujecie body shaming? Co jaką powiedzieć kobiety z BMI 25?” – zapytała jedna z internautek. „Nie, bo nikt w tym programie nie krytykuje Małgosi za to, ile waży. Ona sama CHCE schudnąć, bo dla niej to 67 kg to za dużo. Co w tym złego, że chce wrócić do wagi sprzed ciąży?” – odpowiedział profil TVN Style.

Część komentujących zarzucało twórcom show nudę. Inni sugerowali, że lepszą propozycją byłoby zastąpienie Rozenek-Majdan nieznaną szerokiej publiczności kobietą. Wszystkie komentarze przeczytać możecie na Instagramie TVN Style.

A Wy oglądaliście program? Jak go oceniacie?

