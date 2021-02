Netflix testuje nową świetną opcję. Sprawdź, czy ją masz!

Timer można ustawić na: 15 minut, 30 minut, 45 minut lub na koniec tego, co akurat dana osoba ogląda. Oznacza to, że jeżeli np. zaśniemy podczas seansu, serial lub film automatycznie wyłączy się po ustalonym przez nas czasie. Jest to także ciekawa propozycja dla osób, które po prostu lubią zasypiać przy szumie swoich ulubionych produkcji. W związku z tym możemy np. spokojnie przestać oglądać „Bridgerstonów” z pewnością, że Netflix nie będzie ich odtwarzał w nieskończoność, aż do czasu, gdy się obudzimy i sami nieprzytomnie wyłączymy serial, zapominając przy tym, w jakim właściwie momencie skończyliśmy go oglądać.

Opcja jest obecnie testowana w telefonach z Androidem u użytkowników, którzy korzystają z aplikacji Netfliksa, jednak gigant bada też zainteresowanie pod kątem przeniesienia jej na inne urządzenia, w tym telewizory i komputery.

Masz nową opcję? Sprawdź

Jeżeli jesteś jednym ze szczęśliwców, u którego występuje ta opcja w ramach testów, powinieneś po odtworzeniu danej treści zobaczyć w prawym górnym rogu ikonę zegara z etykietą Timer. Po kliknięciu w nią otwiera się pasek, w którym możemy wybrać, za ile minut ma wyłączyć się produkcja, którą oglądamy.

Czytaj też:

„Podróbki sławy”. Eksperyment społeczny HBO. Zaglądamy za kulisy świata influencerów