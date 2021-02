Powstanie druga część filmu „Czarna Wdowa”. Bez Scarlett Johansson

Według „Giant Freaking Robot” źródło związane ze sprawą przekazało, że Marvel Studios planuje wyprodukowanie drugiej części filmu „Czarna Wdowa” . Co ciekawe, nie zobaczymy w nim jednak Scarlett Johansson. W jej miejsce w rolę głównej bohaterki wskoczyć ma Florence Pught jako Yelena Belova, siostra Natashy Romanoff i inna Czarna Wdowa. Jej postać zostanie wprowadzona w wyczekiwanym filmie Cate Shortland.

Przypomnijmy, już w 2019 roku Cate Shortland mówiła, że w „Czarnej Wdowie” zobaczymy, jak Natasha „przekazuje pałeczkę” Yelenie, co zdecydowanie otwiera drogę do sequelu. Niestety oznacza to także, że Johansson kończy z Marvelem. Opisywała ona już wcześniej, że „Czarna Wdowa” to raczej „zamknięcie” dla jej postaci, a nie nowy początek.

Nowa data premiery „Czarnej Wdowy” to 7 maja 2021 roku. Prawdopodobnie film, równo z debiutem kinowym pojawi się na platformie Disney+.

