Będą nowe odcinki serialu „Świat według Kiepskich”? Renata Pałys: Show must go on

W październiku 2020 roku zmarł Dariusz Gnatowski, aktor, który od początku emisji serialu „Świat według Kiepskich” był z nim związany. Cała Polska znała go dobrze dzięki roli Arnolda Boczka. W styczniu 2021 roku fani serialu usłyszeli kolejną smutną wiadomość o śmierci Ryszard Kotys, czyli serialowego Mariana Paździocha.

W związku z tymi smutnymi wydarzeniami fani serialu zaczęli się zastanawiać, czy będzie on kontynuowany. Rąbka tajemnicy uchyliła Renata Pałys, która wciela się w serii w Helenę Paździoch. – Niestety, ja mówię, że wymieramy. Nie ma z nami Zośki Czerwińskiej, nie ma Darka... Dziś właśnie wracam na plan serialu, nie mnie o tym decydować, jak to będzie realizowane. Życie jest okrutne, ale show must go on – powiedziała.

Z informacji „Super Expressu” wynika, że „Świat według Kiepskich” wróci na antenę wiosną tego roku.

