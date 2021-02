Operacja Overlord. Gdzie się rozpoczęła? Z takim pytaniem zmierzył się uczestnik „Milionerów”

„Największym nowożytnym manewrem desantowym była powietrzno-morska operacja Overlord, rozpoczęta 6 czerwca 1944 roku. Gdzie?” – brzmiało pytanie za 20 tysięcy złotych, które zadał Hubert Urbański panu Adrianowi Pietrzakowi z Krakowa.

Podane odpowiedzi, wśród których jedna jest poprawna, to:

A: w Ardenach

B: w Wogezach

C: nad Marną

D: w Normandii.

Pan Adrian od początku zastanawiał się nad dwoma odpowiedziami – C oraz D. W związku z niepewnością postanowił skorzystać z koła ratunkowego „telefon do przyjaciela”. Przyjaciel uczestnika podpowiedział mu, że prawdopodobnie chodzi o odpowiedź „D”. Pan Adrian wysłuchał wskazania i dzięki temu wygrał 20 tysięcy złotych oraz przeszedł do następnego etapu.

Operacja Overlord

To aliancka operacja wojskowa rozpoczęta udaną inwazją na okupowaną przez Niemców Francję 6 czerwca 1944 r. i trwająca do końca sierpnia, która stanowiła początkową fazę działań wojennych na froncie zachodnim II wojny światowej.

