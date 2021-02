Magda Gessler wzięła sekretny ślub? Tajemniczy wpis na profilu restauratorki

Magda Gessler od wielu lat jest związana z Waldemarem Kozerawskim. Choć w wywiadach restauratorka wielokrotnie podkreślała, jak silna więź ich łączy, para nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu. W ostatnim czasie na profilu restauratorki na Facebooku pojawił się tajemniczy wpis autorstwa Kozerawskiego, w którym opisał siebie jako „męża gwiazdy TVN” a o Gessler mówił jako swojej żonie.

„Jeszcze nigdy jako mąż i najlepszy przyjaciel Magdy nie komentowałem jej zdjęć, czy postów oddzielając życie prywatne od świata medialnego. Dzisiaj postanowiłem to zmienić. Chciałbym powiedzieć o mojej żonie, że jest najpiękniejszym człowiekiem, jakiego znam! Jest piękna, dumna i dobra w środku. A wbrew temu co ludzie myślą, bardzo nieśmiała i niepewna na zewnątrz” – napisał partner restauratorki.

„Magda Gessler jest zawsze chętna do pomocy i ma złote serce”

Kozerawski podkreślił, że „Magda Gessler jest zawsze chętna do pomocy i ma złote serce”. „To nie tylko pomoc w Kuchennych rewolucjach, ale to ogromna empatia dla ludzi zwierząt i sytuacji, w jakich się znajduje. Zawsze z telefonami, które dzwonią, non stop prosi, czy załatwią pomoc dla innych. Nigdy siebie! Nie patrzy nigdy na to czy jest zmęczona, śpiąca czy po prostu odpoczywa podczas obiadu ze mną... Zawsze poproszona o pomoc – szuka jej dla innych” – wyjaśnił. Mężczyzna zdobył się także na szczere wyznanie. „Kocham ją bardzo, bo jest wyjątkową i nie tylko dla mnie. Dziś stoję za nią murem. I nie pozwolę jej ranić. Kocham cię Magda za to, jaka jesteś. Nigdy się nie zmieniaj” – napisał.

