„Ruchomy chaos” – nowy film z Tomem Hollandem. Mamy polskie plakaty

O czym jest film?

18-letni Todd Hewitt jest najmłodszym w grupie ziemskich kolonizatorów na odległej planecie, która miała stać się Nowym Światem dla ludzkości. Wśród mieszkańców nie ma kobiet, które wyginęły przed laty na skutek tajemniczej epidemii. Choroba miała też wpływ na mężczyzn: wszyscy bez przerwy słyszą Szum, czyli myśli innych mieszkańców. Osadą rządzi twardą ręką charyzmatyczny Prentiss. Warunki na planecie są trudne, a życie bez kobiet i w ciągłym Szumie niektórych doprowadza do szaleństwa. Todd podczas wędrówki po bezkresnym lesie odkrywa rozbity pojazd kosmiczny, a wkrótce poznaje ocalałą z katastrofy Violę. Skąd przybyła i dlaczego nie umarła jak inne kobiety? Jedynym, który może znać odpowiedź na te pytania jest Prentiss. Zamiast jej jednak udzielić, każe uwięzić Violę. Todd zaczyna przeczuwać, że Prentiss ukrywa jakąś niewygodną prawdę. Decyduje się więc uwolnić Violę i ruszając w głąb planety, poszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Ich tropem rusza pościg, który nie może dopuścić do ujawnienia Tajemnicy.

Obsada i twórcy

Film wyreżyserował Doug Liman („Tożsamość Bourne’a”, „Na skraju jutra”, „Mr. & Mrs. Smith”, „Barry Seal: Król przemytu”, „Fair Game”), a w obsadzie pojawili się:

Tom Holland („Spider-Man: Daleko od domu”, „Avengers: Koniec gry”, „Niemożliwe”, „Wojna o prąd”, „Spider-Man: Homecoming”)

Daisy Ridley („Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi", „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy", „Morderstwo w Orient Expressie")

Mads Mikkelsen („Casino Royale", „Doktor Strange", „Valhalla: Mroczny wojownik", „Starcie tytanów", „Polowanie", „Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie)

Nick Jonas („Jumanji: Następny poziom", „Midway", „Noc w muzeum 2")

David Oyelowo („Interstellar", „Służące", „Selma", „Ostatni król Szkocji", „Lincoln",„Kamerdyner", „Paradoks Cloverfield")

