„The Morning Show” sezon 2. Czy będzie kontynuacja serialu? Wszystko, co wiemy do tej pory

Kiedy premiera 2. sezonu?

Zaledwie tydzień po premierze 1. sezonu serialu „The Morning Show” Apple potwierdził, że powstanie kolejna część tej historii. W 2019 roku showrunnerka Kerry Ehrin powiedziała „Variety”, że „trwa pisanie scenariusza, którego produkcja rozpocznie się latem, a premiera nastąpi w listopadzie 2020 roku”. Niestety plany te, jak wiele innych serialowo-filmowych, pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Według portalu Deadline, najbardziej prawdopodobne jest teraz, że 2. sezon „The Morning Show” zobaczymy pod koniec 2021 roku.

O czym będzie 2. sezon serialu?

Jak wiemy, w pierwszym sezonie poruszonych zostało kilka hitorii zaczerpniętych z prawdziwych wydarzeń, jak strzelanina w Los Angeles czy pożary w Los Angeles. Showrunnerka serii pytana przez „Variety” czy ma zamiar poruszyć w kolejnej części tematy związane z polityką, Białym Domem czy samym Trumpem, odpowiedziała jasno, że w scenariuszu nie pisze o bieżących wydarzeniach, a raczej chce poruszyć tematy nieco odleglejsze, aby opowiedzieć też, jak postrzega się je z perspektywy czasu, a nie snuć historie, które mogłyby się nie wydarzyć. To jednak nie powstrzyma Ehrin przed wprowadzeniem do serialu tematu koronawirusa. W rozmowie z Deadline Jennifer Aniston zdradziła, że po wybuchu pandemii twórcy znacznie zmienili swoją koncepcję 2. sezonu. – Scenariusz będzie odzwierciedlał świat, w którym żyjemy – podsumowała z kolei reżyserka Mimi Leder. Wiemy już także, że w 2. sezonie nie będziemy mieli do czynienia z żadnym przeskokiem czasowym.

Kogo zobaczymy w 2. sezonie. Nowe nazwiska

Wszystko wskazuje na to, że w 2. sezonie „The Morning Show” powrócą wszyscy bohaterowie, których znamy z pierwszej części. Chociaż fani spekulowali, że może zabraknąć Steve'a Carella, Deadline potwierdził już, że aktor podpisał umowę z streamerem i pojawi się znów jako Mitch.

Do obsady według Variety i Deadline dołączyć mają:

Julianna Marguiles jako Laura Peterson, prezenterka z UBA News

Hasan Minhaj ma zagrać Erica, „charyzmatyczną gwiazdę, która dołącza do The Morning Show”

Greta Lee zagra Stellę Bak, ambitną liderkę firmy zajmującej się mediami społecznościowymi

Ruairi O’Connor dołącza jako „Ty Fitzgerald, charyzmatyczny i doświadczony gwiazdor YouTube”

Zach Braff pojawi się w gościnnej roli

QUIZ:

