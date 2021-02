Córka Kurnikowej i Iglesiasa skończyła roczek. Rodzice pokazali zdjęcie

Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa tworzą szczęśliwy związek od 2001 roku. Para poznała się na planie teledysku hiszpańskiego wokalisty do piosenki „Escape”. W grudniu 2017 roku artysta i była tenisistka zostali rodzicami bliźniąt – Nicolasa i Lucy. Było to wydarzenie szeroko opisywane w mediach, ponieważ rodzice dziewczynki i chłopca do samego porodu utrzymywali ciążę w tajemnicy. Podobnie było w przypadku trzeciego dziecka.

Rodzina Hiszpana i Rosjanki poszerzyła się w styczniu 2020 roku. Wtedy na świat przyszła Mary, którą rodzice zdrobniale nazywają Mashą. Dziewczynka pod koniec stycznia obchodziła swoje pierwsze urodziny, o czym była tenisistka przypomniała na Instagramie. Gwiazda dodała w opisie serduszko, które w swoim komentarzu zamieścił również Iglesias.

Co ciekawe, poprzednie wpisy Kurnikowej, której instagramowy profil obserwuje 1,7 mln użytkowników, również zamieszczono z okazji urodzin jej dzieci. Lucy i Nicholas przyszli na świat 16 grudnia, o czym ich mama przypomniała publikując zdjęcia pociech.

