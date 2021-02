Jacek Pałasiński i Szymon Jadczak odchodzą z TVN24

Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że związany z TVN24 od 2001 roku Jacek Pałasiński odchodzi ze stacji. O powodach zakończenia współpracy nic nie wiadomo. Dziennikarz nie chciał komentować sprawy, powiedział jedynie, że jest obecnie na emeryturze. Komunikatu ws. medialnych doniesień nie wydało również biuro prasowe TVN Discovery.

Jacek Pałasiński - kim jest?

Jacek Pałasiński to dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem. W 1981 roku wyjechał do Włoch, gdzie był jednym z założycieli Komitetu „Solidarności” we Włoszech. Jako dziennikarz pracował w Radiu ZET, „Rzeczpospolitej” i „Wprost”, publikował również w prasie zagranicznej.

Szymon Jadczak po 13 latach odchodzi z TVN24

W czwartek 4 lutego z TVN24 pożegnał się także Szymon Jadczak. Dziennikarz na swoim profilu na Twitterze poinformował, że stoją przed nim nowe wyzwania. Na pytanie Wirtualnych Mediów, gdzie będzie teraz pracował, Szymon Jadczak nie chciał wskazać konkretnie redakcji. - Dostałem bardzo dobrą ofertę, grzechem byłoby nie skorzystać. Niektórzy się zmartwią, niektórzy ucieszą, ale zostaję w mediach. Będę robił to samo, ale bardziej. Szczegóły wkrótce - powiedział.

Szymon Jadczak - kim jest?

Szymon Jadczak jest dwukrotnym laureatem Grand Press w kategorii news - w 2009 roku (z Maciejem Kucielem) i w 2020 roku. W 2009 roku ujawnił, że prywatna firma sprowadziła do Polski nienadające się do spożycia ponaddwudziestoletnie mięso pochodzące z zapasów szwedzkiej armii, które następnie trafiało m.in. do szkół i przedszkoli. W minionym roku dziennikarz dotarł do faktur, z których wynika, że organizacja wyborów prezydenckich, które się nie odbyły, kosztowała Pocztę Polską niemal 70 mln zł. Jest także autorem reportażu o powiązaniach Wisły Kraków ze światem przestępczym. Jego książka „Wisła w ogniu. Jak bandyci ukradli Wisłę Kraków” została nominowana w pierwszej edycji konkursu Grand Press - Książka Reporterska Roku.

