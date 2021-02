Michele Morrone zagra w 2. sezonie serialu „Toy Boy” Netfliksa. W kogo się wcieli?

Aktor pochwalił się tą informacją za pośrednictwem swojego Instagrama. Zamieścił swoje zdjęcie z premiery filmu „365 dni” i napisał: „»Toy Boy« 2. Zaczynamy”.

Nie jest jeszcze pewne, w kogo się wcieli jednak fani serialu spekulują, że zapewne wcieli się w jednego ze striptizerów.

Serial „Toy Boy” to hiszpańska produkcja opowiadająca o tancerzu erotycznym, który zostaje oskarżony o zabicie męża swojej kochanki. Mężczyzna z pomocą młodej prawniczki próbuje ustalić, kto chce go wrobić w morderstwo. W serialu gra też María Pedraza, którą znamy z innych produkcji Netfliksa, m.in. „Domu z papieru” i „Szkoły dla elity”. Wiemy także, że w 2. sezonie do obsady dołączy aktorka Federica Sabatini („Suburra”, „Wedding in Rome”).

