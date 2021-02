Mistrz i muza znowu razem na ekranie. Cruz wystąpi w nowym filmie Almodovara

Penelope Cruz wielokrotnie była nazywana muzą Pedro Almodovara. – Taka jest prawda. Jest dla mnie muzą, bo czyni mnie lepszym, niż jestem w rzeczywistości. Myślę, że jestem lepszym reżyserem, bo wierzy, w to, że jestem lepszy. Ta ślepa wiara daje mi dużo siły – mówił reżyser w jednym z wywiadów. Sama aktorka przyznała, że kiedyś miała obsesję na punkcie Almodovara – do to do tego stopnia, że gdy dowiedziała się gdzie mieszka, godzinami wystawała pod jego domem. Penelope Cruz w wywiadach zaznaczała również, że to właśnie Pedro Almodovar zainspirował ją do tego, by spróbować swoich sił w aktorstwie.

W 1999 roku Hiszpanka wystąpiła w filmie Pedro Almodóvara „Wszystko o mojej matce”, który otrzymał Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego. Z kolei za rolę w „Volver” otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na 59. MFF w Cannes, a także nominację do Oscara. Znalazła się także w obsadzie innych filmów mistrza hiszpańskiego kina: „Drżące ciało”, „Przerwane objęcia” oraz „Ból i blask” z Antonio Banderasem w roli głównej.

„Madres Paralelas” - o czym będzie nowy film Almodovara?

Jak donosi „Variety”, Penelope Cruz zagra główną rolę w nowym filmie Pedro Almodovara – „Madres Paralelas”. W tym – jak sam określił dramacie z elementami humorystycznymi – reżyser opowie historię dwóch kobiet, które tego samego dnia rodzą dzieci. Bohaterki się nie spotkają – równoległa fabuła pokaże jak macierzyństwo wpływa na nie na poziomie fizycznym i emocjonalnym. Hiszpan nie ukrywał, że pisał scenariusz z myślą o Cruz. Na ekranach zobaczymy także: Aitanę Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julietę Serrano oraz Israel Elejalde i Milenę Smit.

