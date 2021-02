Syn Nicole Kidman i Toma Cruise'a pozuje z gigantycznymi rybami. Jak dziś wygląda 26-letni Connor?

Na jednym z ostatnich udostępnionych przez 26-latka fotek widzimy jak trzyma on złowionego potężnego tuńczyka żółtopłatowego, który wielkością prawie dorównuje jego wzrostowi. Lokalizacja fotki to kurort Los Suenos. Według informacji na stronie internetowej jest to „najlepsze na świecie łowisko merlinów”.

Aktywność Connora Kidman Cruise'a na Instagramie koncentruje się głównie na zamieszczaniu fotek ze swoich wędkarskich podróży. On i jego siostra Bella Kidman Cruise zostali adoptowani przez parę aktorów podczas ich 10-letniego małżeństwa. Pomimo sławy swoich rodziców w Hollywood rodzeństwo pozostaje bardzo prywatne. Konto Belli na Instagramie zapełnione jest głównie różnymi grafikami.

Zarówno Connor jak i Bella należą do Kościoła Scjentologicznego, podobnie jak ich ojciec Tom Cruise. Kidman nie podziela tych przekonań, jednak w przeszłości w udzielanych wywiadach mówiła, że wspiera wybory religijne swoich dzieci. – Są w stanie podejmować własne decyzje – mówiła w 2018 roku w wywiadzie dla magazynu „Who”. – Dokonali wyboru, aby zostać scjentologami, a moim zadaniem jako matki jest ich kochać. Jestem przykładem tolerancji. Bez względu na to, co robi twoje dziecko, musi czuć twoją miłość i musi wiedzieć, że zawsze jesteś obok niego – podkreśliła aktorka.

