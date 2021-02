Michelle Williams zagra legendarną Peggy Lee w filmie „Fever”

Z informacji portalu Deadline wynika, że Metro-Goldwyn-Mayer prowadzi już rozmowy w sprawie filmu z Haynesem, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich twórców kina niezależnego. Do scenariusza przypisany jest natomiast na tę chwilę Doug Wright, zdobywca Pulitzera za sztukę „I Am My Own Wife” z 2004 roku.

Co ciekawe, oprócz ogłoszonych już producentów, wśród których jest między innymi Reese Witherspoon, pojawić się może także Billie Eilish. Artystka ma być także na etapie prowadzenia rozmów z MGM. W wielu wywiadach piosenkarka przyznawała, że Peggy lee była jedną z jej największych muzycznych inspiracji.

Film był już w trakcie rozwoju w Fox 2000, a główną rolę miała zagrać sama Witherspoon. Ostatecznie jednak po śmierci Nory Ephron („Bezsenność w Seatlle”, „Masz wiadomość”, „Kiedy Harry poznał Sally”), która napisała scenariusz, pomysł porzucono.

Peggy Lee

Peggy Lee, która najbardziej kojarzona jest z piosenką „Fever”, była piosenkarką, autorką i kompozytorką, której kariera trwała przez prawie siedem dekad. Zmarła w 2002 roku w wieku 81 lat. Poza karierą muzyczną była także utalentowaną aktorką. W 1995 roku zdobyła nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę Rose Hopkins w filmie „Pete Kelly's Blues” Jacka Webba.

