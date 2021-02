W tej willi mieszkała Jennifer Lopez i Phil Collins. Zobaczcie wnętrza domu za 40 mln dolarów

Historię domu, który udało się teraz sprzedać byłemu wokaliście zespołu Genesis, można nazwać co najmniej bujną. Phil Collins kupił posiadłość latem 2015 roku, gdy po raz kolejny – tak, po raz kolejny – związał się ze swoją byłą żoną, szwajcarską projektantką biżuterii Orianne Cevey. Para związana była wcześniej od 1999 do rozwodu w 2008 roku, podczas którego kobieta zgarnęła prawie 47 mln dolarów w gotówce od muzyka. Po tym, jak Cavey rozstała się po raz kolejny (była związana przez lata z deweloperem Charlesem Fouadem Mejjati Almim), ona i Collins ponownie się zeszli. Wtedy właśnie muzyk zdecydował się na kupno domu w Miami, który należał wcześniej do rzeszy gwiazd, w tym Jennifer Lopez, która sprzedała go w 2005 roku za 13,9 mln dolarów.

Ostatecznie Collins i Cevey rozstali się ponownie, a kobieta pozostała w domu, do którego ostatecznie wprowadził się później także jej trzeci mąż Thomas Bates. Zeszłej jesieni Collins stwierdził, że to czas, aby sprzedać nieruchomość, jednak wtedy rozpoczęła się batalia z byłą żoną, która twierdziła, że obiecał jej 50 proc. zysku z rezydencji. Wszystko wskazuje na to, że w sporze udało się wygrać ostatecznie muzykowi, ponieważ Cavey i jej nowy mąż wyprowadzili się, a Collins sprzedał teraz posiadłość za prawie 40 mln dolarów.

Dom został zbudowany w 1929 roku i ma sześć sypialni oraz osiem i pół łazienek. Wszystkie zdjęcia posiadłości zobaczyć możecie w naszej galerii.

Czytaj też:

Renee Zellweger jako Pam Hupp. Dwukrotnie nagrodzona Oscarem aktorka zagra morderczynię w nadchodzącym serialu