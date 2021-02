Magda Gessler wyszła za mąż? „Nasz związek jest wyjątkowy”

Magda Gessler była żoną Volkharta Mullera oraz Piotra Gesslera. Po rozpadzie drugiego małżeństwa związała się z Waldemarem Kozerawskim, z którym jest do dziś. Para nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu, a przynajmniej oficjalnie nie pochwaliła się zawarciem związku małżeńskiego. Ostatnio jednak na facebookowym profilu restauratorki pojawił się tajemniczy wpis autorstwa Kozerawskiego, w którym opisał siebie jako „męża gwiazdy TVN” a o Gessler mówił jako swojej żonie.

„Jeszcze nigdy jako mąż i najlepszy przyjaciel Magdy nie komentowałem jej zdjęć, czy postów oddzielając życie prywatne od świata medialnego. Dzisiaj postanowiłem to zmienić. Chciałbym powiedzieć o mojej żonie, że jest najpiękniejszym człowiekiem, jakiego znam! Jest piękna, dumna i dobra w środku. A wbrew temu co ludzie myślą, bardzo nieśmiała i niepewna na zewnątrz” – napisał partner restauratorki.

Magda Gessler wyszła za mąż? Restauratorka komentuje

O komentarz w sprawie poproszono samą Gessler, która w rozmowie z „Faktem” nie potwierdziła, że zmieniła stan cywilny. Wypowiedź prowadzącej „Kuchenne rewolucje” jest zresztą dość enigmatyczna. – Nasza miłość z Waldemarem to coś co nas każdego dnia uskrzydla. Dodaje motywacji, siły. Razem jesteśmy niezniszczalni – przekonywała.

Gessler podkreśliła, że czuje się żoną Kozerawskiego, a on jej mężem. – I to trwa. Czy jest coś bardziej prawdziwego niż to, że dwoje ludzi składa sobie taką obietnice miłości tylko między sobą? Z własnej woli, chęci. Nasz związek jest wyjątkowy z wielu powodów i to jest piękne – podsumowała.

