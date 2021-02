Bardzo smutny wpis Chrissy Teigen. Opisuje żałobę po zmarłym synku

W ostatnim z postów zamieszczonych na Instagramie, Chrissy Teigen pokazała zdjęcia z sesji zza kulis do teledysku Johna Legenda „Wild”. To w nim modelka po raz pierwszy ujawniła swój ciążowy brzuszek. „Byłam w 10 tygodniu ciąży i więcej niż szczęśliwa. Wiedziałam, że zmontowanie teledysku zajmie trochę czasu i stwierdziłam, że miło będzie podzielić się na jego końcu klasyczną »ręką na brzuchu«. Nigdy nie wyobrażałam sobie, co może się stać w ciągu następnych 10 tygodni” – przyznała. „Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek będę mogła obejrzeć znów ten teledysk i nie płakać, ale mam nadzieję, że poczuje (synek – red.) moje łzy i wie, że za nim bardzo tęsknimy” – pisze dalej Teigen.

instagram

Modelka podkreśliła, że gdyby nie doszło do poronienia, jej syn byłby na świecie lada dzień. „Jestem pełna żalu, że nie zobaczyłam jego twarzy, kiedy się urodził. Tak bardzo bałam się, że zobaczę go znów w moich koszmarach, że zapomniałam, że mogę zobaczyć go w swoich snach. Codziennie cierpię z powodu wyrzutów sumienia. Ten miesiąc to straszne przypomnienie i szczerze mówiąc myślałam, że najgorsze minęło, ale myślę, że życie i emocje nie są zapisane w żadnym harmonogramie” – dodaje.

Post Teigen kończy podziękowaniami dla wszystkich fanów oraz słowami skierowanymi do swojego zmarłego synka: „Kocham cię, Jack. Tak bardzo za tobą tęsknie”.

