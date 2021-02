Inwazja golasów w polskiej telewizji. Kontrowersyjny program zawojuje nasz kraj?

„Szukasz nowych wrażeń? Lubisz swoje ciało? Najodważniejszy program randkowy w historii telewizji czeka właśnie na Ciebie!” - czytamy w ogłoszeniu zachęcającym do zgłaszania się na casting do programu „Magia nagości. Polska”. Odwaga jest tu potrzebna, ponieważ nazwa show nie kłamie - uczestnicy faktycznie muszą występować nago. Nie ma tu żadnych kruczków, uników ani żartów: odsłaniane jest wszystko, z genitaliami włącznie.

facebook

W programie „Naked Attraction” chodzi o to, by uczestnicy wybierali kandydatów na randkę jedynie po obejrzeniu ich ciał. To swego rodzaju eksperyment, który ma sprawdzić, jakie znaczenie ma fizyczność w doborze par. To także odwrócenie do góry nogami zasady, że „liczy się to, co mamy w środku”.

Dyrektor programowy Zoom TV: Jesteśmy otwarci na różnorodność

- Do udziału w castingu zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy nie wstydzą się pokazywać swojego ciała. Jesteśmy otwarci na różnorodność - mówił na łamach portalu Wirtualne Media dyrektor programowy Zoom TV Rafał Freyer. - Zdecydowaliśmy się na produkcję polskiej edycji „Magii nagości”, ponieważ program ten w nieszablonowy sposób przełamuje tabu dotyczące nagości i ludzkiego ciała - wyjaśniał.

„Magia nagości” będzie oczywiście skierowana jedynie do dorosłych widzów. Na początku możemy liczyć na 12 odcinków po 45 minut. Wydaje się, że będzie to coś, co może poważnie namieszać na naszym podwórku. Poniżej znajdziecie zapowiedź zagranicznej wersji programu. Uprzedzamy, że nie jest to materiał przeznaczony dla osób niepełnoletnich.

Czytaj też:

Domowy kot przyprowadził bezdomnego sierściucha. Teraz są nierozłącznymi przyjaciółmi