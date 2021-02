Na planie filmu Netfliksa doszło do wypadku. Ranna Jennifer Lawrence

Wiadomo, że do wypadku doszło około północy w czwartek. Jak podaje TMZ, odłamek szkła trafił aktorkę w powiekę i doprowadził do krwawienia. „Boston Globe” informuje, że gdy ratownicy medyczni przybyli na plan, aktorka trzymała się za twarz. Produkcja filmu została wstrzymana w piątek. Anonimowi rozmówcy portalu Deadline podali, że aktorka „wraca już do zdrowia”.

„Don't Look Up” to nowy film Adama McKaya z gwiazdorską obsadą. Zagrają w nim między innymi: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry i Tomer Sisley.

Scenariusz do filmu tworzy Adam McKay, który zajmie się również jego reżyserią. Twórcę znamy z takich obrazów jak „Big Short”, „Vice”, „Bracia przyrodni” czy „Legenda telewizji”.

O czym będzie film?

Już wcześniej informowano, że w filmie „Don't Look Up” Jennifer Lawrence wcieli się w astronomkę, która wraz ze swoim partnerem odkrywa, że w kierunku Ziemi zmierza gigantyczna asteroida. Naukowcy wyruszają w podróż po całym kraju, ostrzegając ludność przed nieuchronną śmiercią, jednak większość nie wierzy im lub nie chce tego przyjąć do wiadomości.

