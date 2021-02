„The Voice Senior” 2. Jacek Kurski w finale show chwalił się wynikami TVP

W ścisłym finale znaleźli się cztery uczestnicy: Andrzej Nosowski z drużyny Izabeli Trojanowskiej, Raisa Misztela z grupy Alicji Majewskiej, Andrzej Pawłowski, którego prowadził Witold Paszt oraz Barbara Parzeczewska z ekipy Andrzeja Piasecznego.

Kurski chwali wyniki Telewizji Polskiej

Po wszystkich występach i przed ogłoszeniem zwycięzcy programu, zasiedli wraz ze swoimi trenerami i prezenterką Martą Manowską przy jednym stole, aby powspominać wspólne chwile w show. Później w studio pojawił się także prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, który omawiał między innymi oglądalność programu, porównując słupki TVP z wynikami innych stacji. W sieci pojawiły się od razu komentarze dotyczące reakcji Piasecznego na obecność Kurskiego. Przypomnijmy, w styczniu piosenkarz stał się bohaterem skandalu z powodu nagrań zarejestrowanych podczas swojej imprezy urodzinowej. Podczas jednego z toastów zamiast życzyć jubilatowi zdrowia, Piasek sam krzyknął: j***ć biedę. Po czym dodał: "j***ć PiS i Konfederację i wszystkich k***a tam co tego".

Barbara Parzeczewska zwyciężczynią programu

Co ciekawe, to właśnie Barbara Parzeczewska, czyli podopieczna Piasecznego, najbardziej przypadła do gustu telewidzom i zwyciężyła w programie. Kurski pogratulował 67-latce i zaprosił ją do wystąpienia podczas walentynkowego show organizowanego przez TVP w przyszły weekend. Kobieta otrzymała także nagrodę w wysokości 50 tys. złotych. Zobaczcie najlepsze występy artystki.

