Najlepsze reklamy i zwiastuny Super Bowl 2021. Jak co roku trzymają świetny poziom

Zwiastun superprodukcji Marvel Studios oprócz pokazania relacji dwóch głównych bohaterów potwierdził też udział Florence Pugh. Fabuły "Czarnej Wdowy" i hitowego serialu Disney+ będą się zazębiać.



To tylko reklama, ale za to jaka! Timothee Chalamet jako syn Edwarda Nożycorękiego, Edgar. Winona Ryder jako jego matka. Fani kina będą zachwyceni.





Dziewiąty już film z serii "Szybcy i wściekli". Będzie się działo.





Matthew McConaughey reklamuje Dorritos. Jak na reklamę chipsów, dość zabawne.



Lepiej zadzwońcie do Saula, bo Bob Odenkirk dostał główną rolę w ciekawym filmie.



W Norwegii sprzedaje się więcej samochodów elektrycznych niż w USA. Will Ferrell, Keenan Thompson i Awkwafina nie mogą na to pozwolić.





Najnowsza produkcja animowana Disneya. Premiera zapowiadana jest na kwiecień, ale niektórzy zobaczą film już (15 marca) w kinach i na Disney+.



Michael B. Jordan jako Alexa? Intrygująca reklama, ale to chyba jeszcze nie czas na spełnienie wizji z odcinka "Black Mirror".



The king is back!. Eddie Murphy powraca do Nowego Jorku po prawie 33 latach. Czy to się może jeszcze udać?





Bruce Springsteen reklamuje Jeepa.





Psychologiczny thriller od M. Night Shyamalana? Bierzemy w ciemno.





Logitech promuje nie tylko swoją markę, ale też kilku artystów. Miłe.





Niezła obsada, jak na reklamę chrupek.



Portal społecznościowy korzysta ze swoich pięciu minut i wypuszcza 5-sekundowy spot. Redditowa rewolucja trwa!



Wśród zwiastunów znajdziemy nie tylko wyczekiwane superprodukcje, takie jak „Falcon i Zimowy żołnierz”, „F9” czy „Coming to America”. Duże wrażenie robią dopracowane do najmniejszych szczegółów reklamy, przypominające filmy. Bank rozbił Timothee Chalamet, który wcielił się w Edgara Nożycorękiego, syna Edwarda z kultowego już filmu. Trudno też przejść obojętnie obok płaskiego Matthew McConaughey'a, a fani geografii uśmiechną się przy reklamie General Motors.

Super Bowl dla Buccaneers

W finale NFL zespół Tampa Bay Buccaneers pokonał na własnym stadionie broniących tytułu Kansas City Chiefs 31:9. Dla Buccaneers było to drugie mistrzostwo NFL w historii. Siódmy tryumf w NFL w karierze zanotował Tom Brady. Ten 43-letni rozgrywający sześć poprzednich tytułów mistrzowskich zdobywał w barwach New England Patriots.

The Weeknd gwiazdą Super Bowl 2021

Gwiazdą tegorocznego half-time show był The Weeknd. Jego 12-minutowy występ oglądało z trybun 25 tys. widzów i blisko 30 tys. kartonowych figur, mających za zadanie ułatwić zachowanie dystansu społecznego i zapełnić puste miejsca. Choć wśród widzów było 7,5 tys. zaszczepionych pracowników służby zdrowia, komentujący i tak zwracali uwagę na zbyt dużą liczbę osób na stadionie, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną.

