Arkadiusz Jakubik po raz pierwszy w głównej roli w serialu. Canal+ pokazuje kulisy „Klangora”

„Klangor” ma być „dramatem rodzinnym z kryminalną historią w tle”. W obsadzie zobaczymy nazwiska znanych aktorów: Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, to tylko niektóre z gwiazd produkcji. Obok nich swoje możliwości będzie mogło zaprezentować młode pokolenie polskich aktorów: Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno czy Magdalena Koleśnik.

„Klangor”. Zaginięcie i zmowa milczenia

Zdjęcia do produkcji Canal+ zakończyły się w grudniu 2020 roku, a plan realizowany był w m.in.: Świnoujściu, Łodzi i Warszawie. „Klangor” zaczyna się od tajemniczego zaginięcia nastolatki (Matylda Giegżno), córki psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina (Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka) pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

Kośmicki: Zdjęcia były trudne i intensywne

– Maja Ostaszewska i Arek Jakubik zagrali małżeńską parę na zakręcie, która musi zmierzyć się z najtrudniejszą sytuacją w życiu. Ich dwie nastoletnie córki o skrajnie różnych charakterach nie przepadają za sobą, a rywalizacja między nimi prowadzi do eskalacji konfliktu. Choć zdjęcia były trudne i intensywne to mam z nich jak najlepsze wspomnienia – mówił reżyser serialu Łukasz Kośmicki.

– Jednym z powodów była praca z fascynującymi aktorami – a byli to nie tylko ci znani i uznani, ale też absolutni debiutanci. I choć na planach filmowych bywam od wielu lat, to chyba pierwszy raz widziałem, by tak wielu z nich tak blisko związało się ze swoimi bohaterami, często po prostu nimi byli. Na pewno dużą zasługę ma w tym solidny scenariusz pełny autentycznie napisanych postaci, które stawiane są przed najtrudniejszymi wyborami – dodawał.

„Klangor”: Twórcy serialu

Oryginalny scenariusz „Klangora” autorstwa Kacpra Wysockiego, oparty na pomyśle Tomasz Kamińskiego powstał w ramach CANAL+ SERIES LAB – programu skierowanego do scenarzystów, reżyserów i producentów kreatywnych, zawodowo tworzących i rozwijających seriale telewizyjne. Za zdjęcia do serialu odpowiada Witold Płóciennik, za scenografię Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys, kostiumy Małgorzata Fudala, montaż Wojciech Mrówczyński oraz Piotr Kmiecik, muzyka jest autorstwa Mikołaja Trzaski.

Za całą produkcję odpowiada Opus TV – Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł, którzy produkują dla CANAL+ również drugą część serialu „KRUK. Szepty słychać po zmroku”. Spółka-matka firmy – Opus Film ma na swoim koncie m.in. oscarową „Idę” i „Zimną wojnę”, koprodukcje CANAL+.

