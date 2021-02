Spin off „Milczenia Owiec” doczekał się zwiastuna. Zobaczcie młodą agentkę Clarice w akcji

Wreszcie zobaczyliśmy pierwsze sceny z agentką Clarice Starling w roli głównej. Czy serial oparty na tej postaci ma szansę na sukces? Będzie to trudniejsze, ponieważ ze względu na kwestie z prawami autorskimi, w produkcji stacji CBS nie będzie można używać imienia Hannibal. Nowa Clarice będzie też musiała zmierzyć się ze świetną rolą Jodie Foster i również udaną Julian Moore. Fani z pewnością będą porównywać wszystkie wykonania.

Scenarzyści serialu – Alex Kurtzman i Jenny Lumet, którzy są także producentami, wraz z Heather Kadin i koproducentem Aaronem Baiersem zdecydowali się, że w rolę Clarice Starling wcieli się Rebecca Breeds. To aktorka znana m.in. z serialów „Słodkie kłamstewka” czy „The Originals”. Fani filmów zwracają jednak w sieci uwagę na to, że Breeds jest bardzo podobna do Foster z klasyku z 1991 roku. Czy to jednak wystarczy, by mogła mierzyć się z nagrodzonym Oscarem występem swojej poprzedniczki?

Galeria:

Powstaje serialowy sequel filmu „Milczenie Owiec”. Rebecca Breeds wcieli się w Clarice Starling

O czym będzie serial „Clarice”?

Serial noszący tytuł „Clarice” opowie o losach Starling, genialnej ale wrażliwej agentki, która ściga seryjnych morderców i przestępców seksualnych. Pojawią się dodatkowo wątki polityczne w Waszyngtonie. Twórcy podkreślają, że nie będzie to typowa opowieść o śledztwie przy licznych zabójstwach. „Clarice” ma opowiadać o codziennych zmaganiach wspólnych większości z nas. Jego ambicją będzie też przedstawienie zniuansowanej, skomplikowanej sylwetki seryjnego mordercy.

Czytaj też:

