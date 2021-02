Jest finał głośnej sprawy Tomasza Komendy. O jego historii nakręcono film i serial

Za niesłuszne skazanie i lata w więzieniu Sąd Okręgowy w Opolu przyznał pokrzywdzonemu gigantyczne zadośćuczynienie. Tomasz Komenda otrzymał 12 mln zł, a dodatkowo – w ramach odszkodowania – 811 tys. zł. Jego prawnicy domagali się blisko 19 mln zł, ale przyznana przez sąd kwota i tak robi wrażenie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, choć już teraz można mówić o zwycięstwie po latach.

Tomasz Komenda został skazany za tzw. zbrodnię miłoszycką z przełomu 1996 i 97 roku. 15-letnia Małgosia bawiła się na dyskotece we wspomnianej miejscowości, jednak kiedy następnego dnia nie wróciła do domu, rozpoczęto poszukiwania. Jej ciało znaleziono na posesji niedaleko dyskoteki. Z ustaleń śledczych wynikało, że nastolatka prawdopodobnie została odurzona tzw. tabletką gwałtu, a następnie brutalnie zgwałcona. Przyczyną śmierci, oprócz ran zadanych podczas napaści, było wyziębienie organizmu. Roznegliżowane ciało dziewczyny porzucono bowiem na mrozie. Policja wskazywała także, ze prawdopodobnie w morderstwie uczestniczyła więcej niż jedna osoba.

Oskarżonym i skazanym w tej sprawie został Tomasz Komenda, na którego miał wskazywać szereg dowodów. Powoływano się m.in. na odcisk szczęki na ciele ofiary, czy portret pamięciowy mający przypominać Komendę. Po 18 latach spędzonych w więzieniu, Tomasz Komenda został jednak oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Ponowny proces w sprawie doprowadził do postawienia zarzutów dwóm innym oskarżonym.

„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Minęło 18 lat, zanim policjant i prokuratorzy udowodnili jego niewinność. W tym czasie ani na chwilę nie zwątpili w niego jego bliscy.

„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to opowieść o człowieku, który mimo niewyobrażalnej krzywdy, jakiej doznał, nigdy nie przestał wierzyć, że odzyska swoją wolność. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Twórcy i obsada filmu

Reżyserem filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” jest Jan Holoubek, znany m.in. z serialów „Odwróceni. Ojcowie i córki” (2019), „Rojst” (2018) oraz filmu „Pocztówki z Republiki Absurdu” (2014). Scenariusz stworzył Andrzej Gołda („Pan T”., „Ach śpij kochanie”).

W rolę Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan („Chce się żyć”, „Miłość”, „Opowieści z chłodni”), a jego matkę zagra Agata Kulesza („Ida”, „Moje córki krowy”, „Jestem mordercą”, „Sala samobójców”, „Róża”). W filmie pojawią się także między innymi: Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki.

„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Serial

Czteroodcinkowy serial nie tylko pokazuje wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Pozwala także bliżej przyjrzeć się wybranym aspektom tej historii. Widzowie jeszcze lepiej poznają więzienną codzienność młodego Komendy. Zagłębią się w meandry śledztwa, które pomogło w jego uniewinnieniu oraz relacje rodzinne.

Film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” oglądać można było w niemal wszystkich sieciach kin w Polsce. Premiery odbyły się 18 września między innymi w: kinach Helios, kinach sieci Multikino, Cinema City, Kinie Luna, Kinie Kultura czy Kinie Wisła.

Obecnie film oraz serial opowiadające historię niesłusznego skazania Tomasza Komendy i jego walki o sprawiedliwość oglądać można w serwisie Player, jedynym legalnym portalu VOD, który oferuje dostęp do tego tytułu.

