Na śnieg odpowiadamy śniegiem! 16 filmów, w których śnieżyca gra jedną z głównych ról

Prawie w całej Polsce początek tygodnia przywitał nas potężnymi opadami śniegu. To doskonała okazja, by po powrocie do ciepłego domu odpalić jeden z filmów zebranych przez nas na poniższej liście.

Film, w którym motywem przewodnim jest śnieg lub burza śnieżna? Z pewnością każdy z pamięci wymieni od razu kilka tytułów. W poniedziałek po pracy/dniu zakuwania do sesji nie chcemy już jednak nadwyrężać waszych umysłów, dlatego najcięższą pracę wykonaliśmy sami. Poniżej znajdziecie kilkanaście świetnych filmów w zimowej scenerii. Większość z nich przynajmniej częściowo toczy się w trakcie burzy śnieżnej. Nienawistna ósemka



Fargo



Snowpiercer



Coś



Przetrwanie



Lśnienie



Kolonia



Sztorm stulecia



Pojutrze



Alive



30 dni mroku



Zjawa



Mroźny wiatr



Pomiędzy nami góry



Zamieć



Łowca snów Nie ma nic lepszego niż oglądanie zmagań w głębokim śniegu, kiedy sami siedzimy na kanapie pod kocem, najlepiej z ciepłą herbatką. Mamy nadzieję, że propozycjami z naszej listy uda nam się choć trochę umilić wam ten mroźny i mokry od białego puchu dzień. Miłego seansu! Czytaj też:

