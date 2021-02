Anna Mucha kończy pracę w programie TVP. „Jest mi przykro”

Wiosną, a dokładnie prawdopodobnie od 5 marca, stacja TVP2 zacznie emitować trzeci sezon „Dance, dance, dance”. Do rywalizacji przystąpią m.in. Damian Kordas, Roksana Węgiel, Stanisław Karpiel-Bułecka i Robert El Gendy – podaje serwis wirtualnemedia.pl.

Program poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, co jest pierwszą zmianą w porównaniu do poprzedniej edycji. Przypomnijmy, wówczas w tej roli oglądaliśmy Tamarę Gonzalez Pereę i Tomasza Kammela. Na tym jednak nie koniec zmian, o czym na Instagramie poinformowała Anna Mucha.

Anna Mucha odchodzi z „Dance, dance, dance”

Aktorka na początku podkreśliła, że bycie jurorką w „Dance, dance, dance” było nie tylko zaszczytem, ale również dobrą zabawą. „Ostatecznie nic nie smakuje tak dobrze, jak zarabianie pieniędzy na mówieniu kolegom prosto w twarz, co się o nich myśli. Zwłaszcza, jak gorzej to znoszą. Nic dziwnego, ze ludzie chcieli to oglądać” – dodała.

Jak dodała Mucha, zarząd TVP podjął decyzję o zakończeniu z nią współpracy. „Jest mi przykro i nie rozumiem tej decyzji, ale jak to mówią: niech żyje wolność i swoboda” – podkreśliła. Była już jurorka show podziękowała przy okazji osobom pracującym przy produkcji programu, w tym Idzie Nowakowskiej oraz Robertowi Kupiszowi, z którymi oceniała występy uczestników. Póki co nie wiadomo, kto zastąpi aktorkę w tym gronie.

instagramCzytaj też:

Manuela Gretkowska oddała mamę do domu opieki. „Znowu jest uśmiechnięta”