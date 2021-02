Shortlista do Oscarów już 9 lutego. Polscy twórcy walczą o nominacje

We wtorek 9 lutego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przedstawi skróconą listę tytułów, które rywalizować będą o nominację do Oscara. Polskim kandydatem, który może wejść do tego wąskiego grona, będzie dzieło Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Swoją szansę ma także Agnieszka Holland.