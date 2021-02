Filmowi Galacticos wzmocnią się o jeszcze dwa nazwiska. Obsada „Don’t Look Up” wciąż rośnie

Gotowi na wyliczankę? W takim razie przypomnijmy. W filmie „Don't Look Up” na pewno pojawią się: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Chris Evans, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Jonah Hill, Himesh Patel, Ron Perlman, Rob Morgan i Tomer Sisley. Uff... no to dodajmy do tego jeszcze Marka Rylance'a i Michaela Chiklisa.

Komedia Netfliksa zapowiada się na coś naprawdę wielkiego. Posiadający Oscara za „Most Szpiegów” Mark Rylance oraz zdobywca Złotego Globa za „Świat Gliniarzy” Michael Chiklis tylko potwierdzają te przypuszczenia. Netflix do tej pory nie słynął z udanych filmów oryginalnych, dlatego wielu drży przed zmarnowaniem tak ogromnego potencjału. Za efekt końcowy ma być jednak odpowiedzialny reżyser Adam McKay, twóca filmu „Big Short” i serialu „Sukcesja”. Adam, mała prośba - nie zepsuj tego.

„Don't Look Up”. O czym będzie film?

W filmie „Don't Look Up” Jennifer Lawrence wcieli się w astronomkę, która wraz ze swoim partnerem odkrywa, że w kierunku Ziemi zmierza gigantyczna asteroida. Naukowcy wyruszają w podróż po całym kraju, ostrzegając ludność przed nieuchronną śmiercią, Większość jednak nie chce im wierzyć lub nie przyjmuje złych informacji do wiadomości. Co w takiej sytuacji zrobią bohaterowie?

