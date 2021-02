12 lutego otworzy się blisko 200 kin. Zobaczcie, jakie filmy będą wyświetlać

Od 12 lutego rząd na dwa tygodnie zniesie obostrzenia dotyczące wstępu do kin. Publiczność będzie mogła zająć 50 proc. miejsc na widowni. Obowiązkowe będą także maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny. W kinach nie będzie można też jeść żadnych przekąsek. Sieci Helios, Multikino oraz Cinema City z oczywistych względów nie zdecydowały się na wznowienie działalności, ponieważ koszt takiej operacji nie zwróciłby im się, gdyby po dwóch tygodniach restrykcje przywrócono. Z pewnością skorzystają na tym mniejsze ośrodki.

Co w ofercie kin studyjnych?

O12 lutego będzie można zobaczyć przedpremierowo jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów od Best Filmu – duńskiego kandydata do Oscara „Na rauszu” z Madsem Mikkelsenem, który ostatnio zdobył 4 najważniejsze wyróżnienia podczas Europejskich Nagród Filmowych. Z oferty Best Filmu godny polecenia jest także dokument o geniuszu fotografii zatytułowany „Helmut Newton. Piękno i bestia”.

Velvet Spoon zaproponuje zabawną mieszankę campu i B-movies odnoszącą się do technikolorowych snów z lat sześćdziesiątych, „Czarownicę miłości”. Z kolei „Relikt” ma być nieoczywistą, wgryzającą się w umysł opowieścią i jednym z najbardziej przerażających filmów roku.

Mayfly proponuje pełen miłości i melancholii dokument o stracie jednego z najbardziej wyjątkowych aktorów – Robina Williamsa pt. „Dzień dobry, Robin”. Poleca też oszałamiające dzieło sztuki SF „Kosmiczne maszyny” oraz przepięknie sfilmowaną, pełną najróżniejszych emocji historię 15-latniej narciarki uwikłanej w relację z trenerem pt. „Slalom”.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty proponuje aż pięć tytułów, w tym jeden dla najmłodszych o dzielnym i uroczym kotku pt. „Filonek bezogonek”. Ponadto chwytający za gardło czarny kryminał dziejący się w realiach zimnej wojny „Słudzy”; czułą opowieść o poszukiwaniu życiowych fundamentów „Proste rzeczy”; pokazywaną na festiwalu w Wenecji „Niepamięć”, która łączy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Lanthimosa i melancholię Kaufmana; laureata Grand Prix i zdobywcę Nagrody Publiczności 20. MFF Nowe Horyzonty, wyróżniony także nagrodą FIPRESCI na festiwalu Berlinale 2020 – misternie skomponowaną i urzekającą pięknem „Metamorfozę ptaków”.

Czas na Gutek Film i Złote Lwy ubiegłorocznej Gdyni – czyli animację Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta” oraz błyskotliwy i przezabawny „Palm Springs”. Przedpremierowo ze stajni Gutek Film zobaczycie też komedię w reżyserii uwielbianego przez polskich widzów Corneliu Porumboiu – „La Gomerra”.

M2 Films narobił nam apetytu na znakomite debiuty. Pierwszy z nich to reżyserska nowość od Viggo Mortnesena „Jeszcze jest czas” oraz „Sound of Metal” niezwykle piękny i ważny film, z doskonałą – nominowaną do Złotych Globów – kreacją Riza Ahmeda.

Aurora Films powraca z intrygującym i wciągającym thrillerem „Tylko zwierzęta nie błądzą”, który miał zadebiutować na ekranach 6 listopada 2020, czyli w trakcie drugiego lockdownu. Oferuje też przedpremiery – doskonały fiński komediodramat „W co grają ludzie” czy nominowaną do nagród EFA ekranizację prozy Jacka Londona „Martin Eden”.

Od Against Gravity warto zobaczyć „Lekcję miłości”, która zdobyła Grand Prix Dolnego Śląska na 17. MDAG i aktualnie jako jedyny polski film dokumentalny walczy o nominację do Oscara.

Na stronie internetowej stowarzyszeniekin.pl znajdziecie listę wszystkich kin, które otworzą się od 12 lutego.

Nie wszystkie kina studyjne otworzą się 12 lutego

Nie wszystkim kinom uda się otworzyć 12 lutego: Kino Malta Charlie Monroe w Poznaniu zaprasza widzów od 13.02; Kino Goplana w Połczynie-Zdroju od 14.02, Kino Noteć w Chodzieży przyspiesza remont i otworzy się od 18.02, podobnie remont zaplanowały krakowski Paradox i szczeciński Pionier 1907, które będą gotowa w późniejszym terminie, także Kino Żeglarz w Jastarni otwarcie planuje w maju.

