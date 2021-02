Weronika Rosati dostała rolę w amerykańskim serialu. „Jestem podekscytowana i dumna”

„Jak wiecie, jestem teraz w LA i bardzo się cieszę, że dołączyłam do obsady serialu »NCIS: Los Angeles«” – napisała Weronika Rosati na Instagramie. Aktorka zdradziła, że pojawi się w kilku odcinkach w gościnnej roli. Zaznaczyła jednocześnie, że nie może na razie ujawnić innych informacji dotyczących postaci, w którą się wciela. „Dostałam rolę, nagrywając casting – nigdy nawet w najgorszych momentach mojego życia nie przestałam kochać swojego zawodu, więc zawsze nagrywam się z chęcią, choć okoliczności nie zawsze pozwalają mi na idealne przygotowanie” – kontynuowała aktorka.

„Prawda jest taka, że każda kolejna rola jest zdobywana przeze mnie od nowa – rzadko kiedy dostaję po prostu ofertę – o każdą muszę walczyć. Uważam, że jak na 37-latkę, która miała poważne przerwy zdrowotne i osobiste w karierze, to jest nieźle i mimo że marzyłabym sobie być jedną z tych aktorek, które się obsadza z rozpędu, bo pasują do każdej roli i nie musieć za każdym razem udowadniać, że wbrew pozorom i ja mogę pasować do jakiejś roli, to jestem naprawdę wdzięczna, że dostałam ciekawą rolę w serialu akcji, gdzie grają naprawdę fajni aktorzy” – napisała Weronika Rosati na Instagramie.