Film na Walentynki? Netflix, HBO, Amazon Prime i Player przygotowały bajeczną ofertę

Netflix w tym roku na Walentynki przygotował się jak na wojnę. Znajdziemy tam masę romantycznych nowości, w tym hit „Malcolm & Marie” z Zendayą i Johnem Washingtonem. HBO GO również przygotowało ciekawą premierę w postaci „Skazanych na siebie” z Anne Hathaway i Chiweteleom Ejioforem. Bardzo ciekawe propozycje ma także Amazon Prime: „Bliss” z Owenem Wilsonem i Salmą Hayek oraz „The Map of Tiny Perfect Things” z Kathryn Newton i Kylem Allenem. O polskie produkcje zadbał Player. Długą listę wybranych tytułów ze zwiastunami znajdziecie poniżej. Udanego świętowania!

Malcolm i Marie



Netflix



Skazani na siebie

HBO GO





The Map of Tiny Perfect Things

Amazon Prime





Listy do M. 4

Player



Tamte dni, tamte noce

Netflix



Love, Simon

HBO GO





Bliss

Amazon Prime





Miłość do kwadratu

Netflix



Podatek od miłości

Player



Czas na miłość

HBO GO





A Love So Beautiful

Netflix



Kocha, Lubi, Szanuje



HBO GO



Run On



Netflix



TITANIC 3D

HBO GO





Planeta singli

Player



Zakochany do szaleństwa

Netflix



Podróż poślubna

HBO GO





Layla Majnun

Netflix



Crimson Peak

Netflix



Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze

Netflix



Lovestruck In The City

Netflix



Pamiętnik

Netflix



Dziennik Bridget Jones

Netflix



„Malcolm & Marie”

Film „Malcolm & Marie” został nakręcony podczas pandemii na taśmie filmowej 35 mm w czerni i bieli. Co wiemy o fabule? „Malcolm (John David Washington) i jego dziewczyna Marie (Zendaya) wracają do domu z premiery filmu Malcolma i czekają na pierwsze recenzje krytyków. Wieczór przybiera jednak niespodziewany obrót, gdy na jaw wychodzą wcześniej niewypowiedziane na głos prawdy o ich związku, co wystawia ich miłość na próbę” - podaje Netflix w opisie obrazu.

„Skazani na siebie”

Linda (Anne Hathaway) i Paxton (Chiwetel Ejiofor) znaleźli się na rozdrożu. Zajmująca wysokie stanowisko w marketingu Linda jest coraz bardziej rozczarowana światem korporacji. Natomiast pomysłowy, ale mający kryminalną przeszłość Paxton zostaje wysłany na przymusowy urlop. Ich napędzane poezją i dużymi ilościami wina wysiłki zmierzające do pokojowego współistnienia sprawiają, że na nowo stają się lekkoduchami, którymi kiedyś byli. Ożywczo działa na nich również planowanie napadu i kradzieży drogocennej biżuterii.

Czytaj też:

12 lutego otworzy się blisko 200 kin. Zobaczcie, jakie filmy będą wyświetlać