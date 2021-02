Aktorska wersja „Atomówek” zamówiona przez CW. Dziewczyny będą starsze niż w kreskówce

"Atomówki" były jednym z największych hitów stacji Cartoon Network. Nic dziwnego więc, ze od kilku lat coraz głośniej było o powrocie dziewczynek na ekrany. Już w 2016 roku podjęto próbę stworzenia odnowionej wersji tej historii, jednak nowe odcinki zawiodły oczekiwania fanów Bajki, Bójki i Brawurki.

Animacja Craiga McCrackena z 1998 roku zostanie dostosowana do starszych widzów. W wersji aktorskiej dziewczyny obdarzone nadludzką siłą będą miały około 20 lat. Co za tym idzie, będą miały też „dorosłe” problemy. Serial ma pochylić się nad ich niezadowoleniem z faktu, że całe dzieciństwo „zmarnowały” na ratowanie świata i nie miały czasu zdobyć doświadczeń zwykłych nastolatek.

Czy oznacza to, że nowe „Atomówki” nie będą opowiadać o ratowaniu planety? Oczywiście, że nie. Dziewczyny będą po raz kolejny musiały zjednoczyć swoje siły. Scenariusz do produkcji CW to wspólne dzieło Heather Regnier i Diablo Cody. Obie panie zostały też producentkami wykonawczymi.

