Esme Bianco, znana z „Gry o tron”, przerwała milczenie. Przerażający opis związku aktorki z Marilynem Mansonem

Esme Bianco poznała Marilyna Mansona w 2005 roku za pośrednictwem jego ówczesnej narzeczonej Dity Von Teese. Aktorka od nastoletnich lat była ogromną fanką artysty, dlatego gdy jej koleżanka powiedziała, że ten chce ją poznać, była wniebowzięta. Jak opowiedziała w rozmowie z „The Cut” Bianco, utrzymywała kontakty z Mansonem także po tym, jak zakończyło się jego małżeństwo z Von Teese. Głównie były to jednak wiadomości e-mailowe, a ich związek był platoniczny. W 2008 roku Bianco wyszła za mąż.

Kochanka ofiara

Dynamika relacji aktorki z muzykiem zmieniła się w 2009 roku, kiedy Manson wysłał jej bilet lotniczy do Los Angeles (aktorka mieszkała wtedy w Londynie), aby zagrała w jego teledysku do piosenki „I Want to Kill You Like They Do in the Movies”. Artysta wyjaśnił Bianco, że wideoklip zostanie nakręcony amatorską kamerą, aby zachować jak największy autentyzm. Fabuła miała pokazywać, że aktorka zostaje porwana przez Mansona ze swojego domu. „Potrzebuje ofiary/kochanki” – napisał w wiadomości mailowej. Bianco była przekonana, że będzie to ściśle profesjonalne środowisko pracy i postanowiła pojechać do Los Angeles. Miała 26 lat.

Jak opowiedziała w rozmowie z „The Cut”, trzy dni po przyjeździe do LA spędziła w bieliźnie, ledwie śpiąc i bez jedzenia. Kobieta przyznaje, że zamiast posiłków otrzymywała od artysty kokainę. Mówiła, że pamięta, gdy tracił panowanie i rzucał przedmiotami w czujniki dymu. Manson, według relacji Bianco, szybko stał się agresywny i przywiązał ją kablami do klęcznika modlitewnego, następnie biczował ją, a później używając elektrycznej zabawki erotycznej dotykał jej ran. O podobnych torturach pisała Evan Rachel Wood. Bianco przyznaje, że była przerażona, jednak próbowała się uspokajać, tłumacząc sobie, że Manson to wielki artysta i tworzy sztukę.

„Czułam się jak więzień”

Bianco przyznała w rozmowie z dziennikarzami, że gdy wracała do domu, była już na tyle odmieniona, że wmawiała sobie, że jej rany są dowodem jej więzi z Mansonem. Jak mówi, kilka dni później otrzymała od piosenkarza zdjęcia swoich rannych pleców z notatką: „bringing sexy back”. Po powrocie do Londynu aktorka nie powiedziała nikomu, co zaszło w Los Angeles. Kiedy małżeństwo aktorki się rozpadło, Manson zaczął ją napastować wiadomościami typu: „Wyglądasz naprawdę pięknie na nagraniu na klęczniku”. Zaczęli romans na odległość. Bianco przyznaje, że podczas ich spotkań Manson gryzł ją i siniaczył, a ona wmawiała sobie, że „to normalne”. Ashley Walters, asystentka Mansona, która twierdzi, że także była jego ofiarą, przyznała, że wielokrotnie organizowała podróże Bianco i innych kobiet, rezerwując hotele i inne miejsca, w których spotykały się z muzykiem.

W marcu 2011 roku Bianco zamieszkała z Mansonem (tuż po nakręceniu 1. sezonu „Gry o tron”). Jak wyznała, był krótki „miesiąc miodowy”, podczas którego piosenkarz otaczał ją uwagą, jednak wkrótce zaczął kontrolować każdy aspekt jej życia. Mówił jej, w co ma się ubrać (preferował ołówkowe spódnice i pończochy), mówił, kiedy może spać (aktorka przyznaje, że często potrząsał nią, gdy zasypiała bez wskazania) i nie mogła wychodzić z domu bez pozwolenia (nie miała klucza).

– Właściwie czułam się, jak więzień. To, z kim rozmawiałam, było całkowicie kontrolowane. Zadzwoniłam do rodziny ukrywając się w szafie – przyznała. Dokładnie o tym samym mówi w wywiadzie Walters. – Cokolwiek robi on, ty powinnaś robić. Jeśli on siedzi w miejscu i się nie podnosi, ty robisz to samo. Jeśli on nie je, ty też nie jesz – opowiadała.

W domu Mansona według opowieści kobiet, zawsze zaciągnięte były zasłony, meble były czarne i temperatura była ustawiona na bardzo niską. Wiele z nich przyznaje, że czasami używać musiały latarek i przez długie tygodnie nie miały pojęcia, jaka jest pora dnia. – Wszyscy zostaliśmy odczłowieczeni – opisała Walters.

Bianco to kolejna partnerka Mansona, która wyznała, że ich związek miał być monogamiczny, jednak wcale nie był. Walters poinformowała, że podczas gdy muzyk uprawiał seks z kobietami w pokoju nazwanym „bad girl's room”, ona zajmowała się „pilnowaniem” Bianco.

Tryb: Przetrwanie

Muzyk miał wyświetlać podczas jednego z przyjęć scenę seksu Bianco z serialu „Gra o tron”. „To moja dziewczyna, ona jest dziwką. Zobacz, jej cycki wypadły” – miał mówić do zgromadzonych Manson. Asystentka muzyka podkreśla, że wielokrotnie obnażył on pośladki Bianco, podczas gdy przebywali w towarzystwie. Kobieta pokryta była siniakami, jednak jak mówiła, gdyby ktokolwiek ze zgromadzonych zwrócił jej wtedy na to uwagę, z pewnością „szukałaby wymówek dla Mansona”. – Byłam wtedy w trybie „przetrwanie”. Mój mózg nauczył mnie być małą i miłą – podkreśliła. Jak mówi, wykształciła zaburzenia dysocjacyjne i gdy „Manson przecinał jej klatkę piersiową nożem”, po prostu „leżała tam i nie walczyła z tym”. Przyznaje, że mogła rozwinąć coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego, co wypaczyło rzeczywistość. – Rozpaczliwie próbowałam go zadowolić i uchronić się przed kłopotami – podkreśliła.

Bianco wyprowadziła się od Mansona w maju 2011 roku, po tym, jak biegał za nią po domu z siekierą. Walters przyznaje, że była świadkiem tego zdarzenia i innych, w których w grę wchodziło np. grożenie nożem.

„Gra o tron”

Aktorka po wyprowadzeniu się od Mansona zagrała w kolejnych sezonach „Gry o tron”, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo wcielanie się w Ros, torturowana, kontrolowaną i poniżaną prostytutkę, będzie dla niej wykańczające po wszystkim, co przeszła. W 2019 roku opublikowała na Twitterze zdjęcie swoich pleców, które ucharakteryzowano w serialu, po tym, jak w jednej ze scen była biczowana. Fotka przerażająco przypominała jej o scenach z 2009 roku z rzekomego kręcenia teledysku dla Mansona, który jednak nigdy nie ujrzał światła dziennego. „Biczowanie, przez które odniosłam kiedyś te rany, zostało sfilmowane »w imię sztuki«. Kiedyś patrzyłam na to zdjęcie z duma, ponieważ myślałam, że jest to oznaka wielkiego oddania mojemu oprawcy. Teraz patrzę na to z przerażeniem” – napisała.

twitter

Podobnie, jak Evan Rachel Wood, aktorka także opowiedziała dwa lata temu swoją historię w Senacie USA. Nie podała jednak danych swojego oprawcy. Aż do teraz.

