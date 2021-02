Shia LaBeouf kończy z aktorstwem. Odbywa leczenie w ośrodku zamkniętym

Jak podaje „Variety”, Shia LaBeouf nie został zwolniony przez CAA w związku z oskarżeniami, jakie pojawiły się pod jego adresem, formułowanymi przez wiele kobiet. Według anonimowych informatorów, aktor postanowił „zrobić sobie przerwę od aktorstwa” i od około miesiąca jego współpraca z CAA jest zawieszona, podczas gdy on przebywa na leczeniu. LaBeouf ma mieszkać na stałe w szpitalu od około 5 tygodni. Jego wypuszczenie z ośrodka jest uzależnione od tego, jak zostanie oceniony jego stan. Nie jest jasne, jakie konkretnie leczenie jest zastosowane wobec aktora, jednak gdy pod koniec ubiegłego roku pojawiły się wobec niego oskarżenia dotyczące alkoholizmu i agresji, przyznał się do tego, że od lat znęcał się nad otaczającymi go osobami.

„Nie mogę mówić innym, jak moje zachowanie ma sprawiać, że się czują. W przeszłości krzywdziłem najbliższych mi ludzi. Wstydzę się tych historii i przepraszam tych, których skrzywdziłem. Nie mogę nic więcej powiedzieć” – pisał między innymi w oświadczeniu w grudniu 2020 roku.

Oskarżenia w kierunku aktora

O fizyczne znęcanie się oskarżyły aktora jego byłe partnerki piosenkarka FKA Twigs i stylistka Karolyn Pho. Już w 2015 roku LaBeouf został zarejestrowany na wideo, gdy pijany mówi do przypadkowych przechodniów, że gdyby został w pokoju ze swoją ówczesną dziewczyną Mią Goth „to by ją zabił”.

Karolyn Pho napisała między innymi w pozwie, że gdy LaBeouf był pijany przycisnął ją do łóżka i uderzył w głowę na tyle mocno, że zaczęła krwawić. FKA Twigs pisała z kolei, że pewnego dnia obudziła się, a aktor był nad nią i ściskał ją i dusił wbrew jej woli. Innym razem miał wpaść w szał, gdy jechali samochodem, a kiedy próbowała ona wysiąść zagroził jej, że spowoduje wypadek. Po zatrzymaniu się na stacji benzynowej, zaatakował piosenkarkę, rzucając ją na samochód, dusząc ją i krzycząc. Ponadto miał on świadomie zarazić FKA Twigs chorobą przenoszoną drogą płciową.

„Shia potrzebuje pomocy”

W rozmowie z Variety informator przekazał, że Shia LaBeouf wycofuje się z kariery, aby zająć się sobą i uzyskać opiekę, jakiej potrzebuje. Podobne słowa przekazał w grudniu 2020 roku jego prawnik Shawn Holley. „Shia potrzebuje pomocy i doskonale o tym wie. Aktywnie poszukujemy sensownego, intensywnego, długoterminowego leczenia szpitalnego, którego bardzo potrzebuje” – mówił. Ostatnim filmem z udziałem aktora są „Cząstki kobiety” na platformie Netflix.

