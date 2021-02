„Wielka”. Elle Fanning pokazała pierwsze zdjęcie z 2. sezonu serialu

Trwa produkcja 2. sezonu serialu „Wielka”, który ostatnio został nominowany do trzech Złotych Globów (najlepszy serial komediowy lub musical, najlepsza aktorka Elle Fanning, najlepszy aktor Nicholas Hoult). Zadowolona z wyróżnienia Elle Fanning postanowiła podzielić się na Instagramie pierwszą fotką z kolejnej części wyczekiwanej serii. „Przygotowuje dla was coś specjalnego na 2. sezon” – napisała.

instagram

O czym jest serial?

Serial „Wielka” pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę. Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości – przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.

Obsada i twórcy serialu

W rolach głównych wystąpili Elle Fanning („Czarownica”) jako caryca Katarzyna i Nicholas Hoult („Mad Max: Na drodze gniewu”) jako car Piotr. Na ekranie partnerują im: Phoebe Fox (serial „Godzina policyjna”), Adam Godley (serial „Zapiski młodego lekarza”), Gwilym Lee („Bohemian Rhapsody”), Charity Wakefield (miniserial „Rozważna i romantyczna”), Douglas Hodge (serial „Dom grozy”), Sacha Dhawan (serial „Drakul”a), Sebastian de Souza (serial „Rodzina Borgiów”), Bayo Gbadamosi oraz Belinda Bromilow.

Serial został stworzony, napisany i wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Tony’ego McNamarę (scenariusz filmu „Faworyta”). Pierwszy sezon komedii możemy oglądać w Polsce na antenie HBO GO.

