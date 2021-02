Kina Atlantic i Wisła będą otwarte od 12 lutego. Znamy repertuar!

Od 12 lutego rząd na dwa tygodnie zniesie obostrzenia dotyczące wstępu do kin. Publiczność będzie mogła zająć 50 proc. miejsc na widowni. Obowiązkowe będą także maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny. W kinach nie będzie można też jeść żadnych przekąsek. Sieci Helios, Multikino oraz Cinema City nie zdecydowały się na wznowienie działalności, ponieważ koszt takiej operacji nie zwróciłby im się, gdyby po dwóch tygodniach restrykcje przywrócono. Kina otwiera natomiast Instytucja Filmowa Max-Film, zarządzająca siecią Nove Kino.

„W tej chwili, ze względu na globalne decyzje dystrybutorów np. przesunięcia premier, nie możemy zapewnić widzom w 100 proc. takiego repertuaru, do jakiego w naszych kinach przywykli. Staramy się jednak ułożyć ciekawy program i wybrać najciekawsze pozycje z obecnie dostępnych, być może przypomnimy też kultowe tytuły” – informują przedstawiciele Max-Film. „Przez okres lockdownu obserwowaliśmy, że tęsknota za kinem jest duża. Widać to było chociażby po akcjach wspierających ulubione obiekty w tym trudnym okresie. W końcu wyjście do kina to nie tylko samo obejrzenie filmu – to cała otoczka, atmosfera temu towarzysząca. Klimat nie do podrobienia przed telewizorem. Uznaliśmy, że po takiej przerwie i przy takim oczekiwaniu ze strony widzów nie możemy zostawić miłośników kina z niczym. Otwieramy więc nasze obiekty, zapewniając najlepszą możliwą w tej chwili ofertę. Wierzymy, że widzowie licznie z niej skorzystają” - dodają w oświadczeniu.

Jakie filmy pojawią się w kinach Atlantic i Wisła w walentynkowy weekend?

„Palm Springs”



Dwoje gości weselnych zostaje uwięzionych w pętli czasowej. Pomiędzy skazanymi na siebie ludźmi zaczyna rodzić się uczucie.



„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”



Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Minęło 18 lat, zanim policjant i prokuratorzy udowodnili jego niewinność. W tym czasie ani na chwilę nie zwątpili w niego jego bliscy.



„Sound of Metal”



Opowieść o losach pary, która z dnia na dzień musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrotnie zmieniającym ich życie.



„Banksterzy”



Karolina, pracownica banku, namawia swoich klientów na niekorzystne inwestycje we frankach. Młode małżeństwo daje się wciągnąć w pułapkę finansową.



„Helmut Newton. Piękno i bestia”



Film Gero von Boehma przedstawiający złożony portret fotografa, którego prace pojawiały się w „Playboy’u”, „Vogue”, „Marie-Claire”, „Elle”, a także na licznych międzynarodowych wystawach indywidualnych.



„Dolina Bogów”



W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, tajemniczego Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela. Widz pozostaje z pytaniami: Jak daleko można posunąć się dla miłości? Jakie tajemnice skrywa mityczna ziemia Navajo?



„Jeszcze jest czas”



Willis, konserwatywny farmer, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać ze swoim synem Johnem i jego rodziną. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice?



„Małe szczęścia”



Opowieść o prawdziwej przyjaźni oraz poszukiwaniu tych krótkich chwil, które często mogą dać nam ogromny zastrzyk pozytywnej energii na całe życie.



„Kwiaty miłości”



Piosenkarka Maisie już jako dorosła kobieta odkrywa historię związku swoich rodziców – zupełnie inną od tej, którą znała. Dzięki muzyce poznaje ich jako nastolatków i towarzyszy im przez kolejne etapy związku. Czytaj też:

Shia LaBeouf kończy z aktorstwem. Odbywa leczenie w ośrodku zamkniętym